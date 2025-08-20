Transports Québec a amorcé des travaux sur la route 138 à l’ouest de Sept-Îles, dans le secteur du parc Ferland.

Ils permettront le remplacement de ponceaux. La zone des travaux est située entre la rue du Croche-Amanda et la rue des Chanterelles.

Le chantier a débuté le 18 août et durera jusqu’au 7 novembre. Durant cette période, il y aura la fermeture de deux voies sur quatre.