Des travaux sur la route 138 à l’ouest de Sept-Îles

Par Vincent Rioux-Berrouard 2:45 PM - 20 août 2025
Temps de lecture :

Les travaux se dérouleront jusqu'au 7 novembre sur la route 138 à Sept-Îles. Photo Vincent Rioux-Berrouard

Transports Québec a amorcé des travaux sur la route 138 à l’ouest de Sept-Îles, dans le secteur du parc Ferland.

Ils permettront le remplacement de ponceaux. La zone des travaux est située entre la rue du Croche-Amanda et la rue des Chanterelles.

Le chantier a débuté le 18 août et durera jusqu’au 7 novembre. Durant cette période, il y aura la fermeture de deux voies sur quatre.

