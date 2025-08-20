De l’aide financière pour des projets destinés aux aînés de la Côte-Nord

Les organismes de la Côte-Nord qui ont dans leur mire des projets pour favoriser l’inclusion sociale et l’isolement des aînés sont invités à les soumettre au programme Nouveaux Horizons pour les aînés.

La députée de Côte-Nord-Kawawachikamach-Nitassinan, Marilène Gill, annonce que l’appel de propositions pour le programme 2025-2026 est en cours et se terminera le 17 septembre, à 15 h.

« Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés est officiellement de retour. Grâce à lui, des initiatives partout sur la Côte-Nord voient le jour pour favoriser l’inclusion sociale et briser l’isolement des aînés. Ce programme peut avoir des retombées positives tant pour nos aînés que pour l’ensemble de la communauté nord-côtière », déclare Mme Gill, par voie de communiqué.

Que ce soit pour promouvoir le bénévolat auprès des aînés, encourager l’entraide intergénérationnelle ou valoriser leur participation active dans la communauté, la députée invite les organismes à but non lucratif et les municipalités de la Côte-Nord à déposer leur projet communautaire.

« Bon succès à tous, et merci de contribuer chaque jour à rendre nos milieux plus dynamiques et inclusifs », conclut-elle.

Rappelons que les projets sont admissibles à une subvention maximale de 25 000 $ sur une période d’un an.