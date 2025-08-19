Synchronisation des lumières du boulevard Laure : une décennie de saga qui se poursuit

Par Vincent Rioux-Berrouard 5:00 AM - 19 août 2025
Temps de lecture :

Sur le boulevard Laure, certains secteurs ne disposent d'aucune synchronisation des feux de circulation en raison de leur obsolescence. Photo Vincent Rioux-Berrouard

La saga des feux de circulation sur le boulevard Laure se poursuit, parce que bien que modifiés en 2015 après des années d’interventions des élus auprès du ministère des Transports, ils sont désormais trop vieux pour être ajustés et ainsi assurer une synchronisation optimale.

En 2015, le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec (MTMD) mettait en place la synchronisation des feux sur le boulevard Laure. Cette annonce était souhaitée depuis longtemps par les automobilistes, qui espéraient ainsi voir une amélioration de la fluidité. Les élus avaient à l’époque crié victoire, après des années de démarches pour régler le problème. 

Nous voici pourtant 10 ans plus tard, avec les mêmes désagréments et critiques aux rendez-vous.

D’ailleurs, le MTMD concède qu’il y a des lacunes. Sur le boulevard Laure, ce ne sont pas tous les feux de circulation qui sont synchronisés ensemble. En raison de leur obsolescence, les systèmes ne peuvent être améliorés ni adaptés pour accueillir de nouveaux équipements, indique le ministère. 

« Bien que les feux de circulation soient programmés pour fonctionner 24 h par jour, la technologie utilisée date de plusieurs années et ne peut malheureusement pas être parfaitement optimisée. Il peut donc, effectivement, y avoir des moments de la journée où les feux ne sont pas synchronisés », écrit Marie-Ève Hébert, conseillère en communication pour le MTMD.

Il y a actuellement trois secteurs où les feux sont synchronisés. Le premier comprend les rues Lemaire, le boulevard Daniel-Vachon, les rues Giasson et Doucet. Le second inclut les rues Papineau, Smith et Régnault et le troisième, Napoléon et Maltais.

Afin d’améliorer grandement la situation, il faudra attendre le projet majeur de réfection du boulevard Laure qui est sur la table à dessin depuis une décennie, lui aussi. Ce dernier prévoit le remplacement du système complet de feux de circulation. Il n’y a cependant aucun échéancier de prévu. Dans le plus récent Plan québécois des infrastructures du gouvernement du Québec, la réfection du boulevard Laure est à l’étape de planification.

« Présentement, le projet est à l’étape de la préparation du dossier d’entente de collaboration, en vue de la réalisation commune de la conception des plans et devis avec la Ville de Sept-Îles. Toutefois, il est trop tôt pour se prononcer sur l’échéancier et le coût », explique Mme Hébert.

En 2023, le projet d’abord estimé à 100 M$ avait été réévalué à 140 M$. Il prévoit la réfection de la chaussée sur une longueur de 10 km ainsi que des conduites sous cette artère.

Critiques

À ce jour, les commentaires et les critiques de la part des automobilistes envers la synchronisation des feux de circulation sur le boulevard Laure sont nombreux, comme le constate la conseillère municipale et présidente du comité de circulation, Guylaine Lejeune.

« Les gens se plaignent souvent qu’en direction nord-sud, les lumières sont très courtes… C’est sûr que les gens ne sont pas satisfaits, lorsque c’est extrêmement long », dit-elle. 

Elle remarque, elle aussi, que la synchronisation des feux de circulation n’est pas parfaite. En attendant que l’important projet de réfection se présente, la Ville n’hésite pas à communiquer avec le MTMD pour effectuer des améliorations s’il y a lieu, assure Mme Lejeune.

« Dès qu’il y a des problématiques qui se présentent, notamment lorsque les citoyens font des plaintes, on interpelle le ministère », dit Mme Lejeune.

