Altercation à Sept-Îles : un homme blessé
Un homme dans la vingtaine a subi des blessures sérieuses a la suite d’une altercation a l’hôtel Gouverneur, à Sept-iles.
La Sûreté du Québec a été appelé à intervenir dans l’établissement hôtelier du boulevard Laure mardi a 5h30 pour une altercation impliquant plusieurs individus. Un homme a subi des blessures graves et a été transporté dans un centre hospitalier.
La SQ mène une enquête pour comprendre les circonstances de l’événement qui sont nébuleuses pour l’instant, précise le porte-parole de la SQ, Hugues Beaulieu.
