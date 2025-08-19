Altercation à Sept-Îles : un homme blessé

Par Vincent Rioux-Berrouard 8:30 AM - 19 août 2025
Un homme dans la vingtaine a subi des blessures sérieuses a la suite d’une altercation a l’hôtel Gouverneur, à Sept-iles.

La Sûreté du Québec a été appelé à intervenir dans l’établissement hôtelier du boulevard Laure mardi a 5h30 pour une altercation impliquant plusieurs individus. Un homme a subi des blessures graves et a été transporté dans un centre hospitalier.

La SQ mène une enquête pour comprendre les circonstances de l’événement qui sont nébuleuses pour l’instant, précise le porte-parole de la SQ, Hugues Beaulieu.

