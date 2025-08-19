250 000 $ pour lutter contre l’itinérance sur la Côte-Nord

Un appui financier majeur vient donner de l’air aux organismes communautaires de la Côte-Nord qui œuvrent auprès des personnes en situation d’itinérance. Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan a annoncé un investissement de 250 000 $, réparti entre quatre organismes de la région.

Ce soutien, rendu possible grâce au Fonds d’aide d’urgence en itinérance, découle d’un partenariat entre le gouvernement du Québec, Centraide du Grand Montréal et le réseau des Centraide du Québec.

Trois organismes recevront chacun 50 000 $ répartis sur deux ans, soit le Carrefour solidaire Haute-Côte-Nord, le Carrefour jeunesse-emploi Manicouagan (via son programme Entre deux portes) et la Résidence Saint-Joseph. Pour sa part, le Centre d’intervention Le Rond Point de Sept-Îles bénéficiera d’une aide de 100 000 $ pour la même période.

Les fonds serviront à accroître la capacité d’accueil, à maintenir ou embaucher du personnel d’intervention, à améliorer les conditions d’accueil et les services, ainsi qu’à acquérir du matériel essentiel pour les activités de soutien social.

« Nous saluons le travail exceptionnel des organismes communautaires qui, jour après jour, accompagnent les personnes les plus vulnérables de notre région. Ce soutien financier vient renforcer leurs capacités d’action dans un contexte où les besoins ne cessent de croître », a affirmé Josée Mailloux, directrice générale de Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan.

Centraide rappelle que cette aide financière est rendue possible grâce à une collaboration interrégionale. L’organisation souligne la contribution du gouvernement du Québec et de Centraide du Grand Montréal, qui permettent aux communautés nord-côtières de mieux répondre à l’enjeu grandissant de l’itinérance.