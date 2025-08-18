Tennis junior Sept-Îles pourrait profiter de l’effet Mboko

La saison de tennis a pris fin cette fin de semaine à Sept-Îles. Du moins, celle du club junior. Sa croissance pourrait se poursuivre l’été prochain, si l’effet Victoria Mboko se fait sentir.

Victoria Mboko, c’est la Canadienne qui vient de remporter l’Omnium Banque Nationale, tournoi d’importance de la WTA qui avait lieu à Montréal.

« Ça peut avoir un effet pour l’an prochain. Elle était méconnue, et là, flang ! », exprime la présidente de Tennis junior Sept-Îles, Eve Goulet.

Elle soutient que Leylah Annie Fernandez et Félix Auger-Aliassime ont amené le même effet dans le passé.

« C’est par vague. Quand il y en a un qui s’illustre chez les Canadiens, il devient une vedette spontanée », ajoute Mme Goulet.

La présidente parle de résilience et de force de caractère pour décrire Victoria Mboko.

Elle souligne d’ailleurs qu’il y a de plus en plus d’immigrants qui jouent au tennis à Sept-Îles. « On reçoit beaucoup de demandes, mais on est en fin de saison », indique-t-elle.

La présidente pense qu’il y aura une augmentation du nombre de joueurs au club, « influencée par l’immigration ».

Cette hausse de membership, elle est déjà en place alors que Tennis junior Sept-Îles a eu une augmentation de 10 % cette année, passant de 80 jeunes à un peu plus de 90 cet été. « Ce n’est pas négligeable », assure Eve Goulet.

C’est particulièrement le cas chez les joueuses et joueurs des niveaux mini, argent et bronze. « Les groupes sont pleins. On parle d’une vingtaine par groupe ».

La croissance pourrait aussi être présente chez les adultes avec les Européens installés à Sept-Îles et qui s’adonnent au tennis, selon elle.

Pour assurer une progression continuelle du club, Eve Goulet soutient toutefois que ça prendrait un pro, ou un directeur technique.

En tournoi

C’est avec le Sept-Îles Open que l’organisation du tennis pour les jeunes a conclu sa saison. Une soixantaine de jeunes y ont pris part dans les différentes catégories, dont deux filles de Port-Cartier.

La participation était gratuite. Bouffe et surprises étaient au menu, en plus du Gala Méritas samedi soir.

Puisque les tournois sont rares dans la région, Eve Goulet a communiqué avec Tennis Québec pour savoir comment mettre les pieds dans un circuit de tournoi.

Deux jeunes de Sept-Îles, soit Zack Lachapelle et Hubert Brien, pourraient prendre part à des tournois ailleurs au Québec l’été prochain, selon la gradation du niveau.