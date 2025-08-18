Baseball Côte-Nord couronne ses champions régionaux

Pats, Pirates, Macareux et Blue Jays se retrouvaient sur les losanges du Stade Holliday cette fin de semaine pour les Finales régionales de Baseball Côte-Nord.

Le rendez-vous de la fin de semaine était l’occasion pour les entraîneurs des quatre associations de la région de voir les joueurs à l’œuvre une dernière fois en vue des la formation des équipes pour les Provinciaux (A) et Super Régionaux (B).

Vingt-quatre formations, de Sept-Îles, Port-Cartier, Havre-Saint-Pierre et Baie-Comeau, étaient de la partie sur les terrains Jean Turbis et Lorenzo Labrecque.

Les Blue Jays de Baie-Comeau ont triomphé dans quatre des cinq catégories, soit dans le U9 A, le U11 B, le U13 B et le U13 A. Les Pats de Sept-Îles ont sauvé les honneurs dans le U11 A.

Seule Sept-Îles avait une équipe U15 B. Elle était d’emblée qualifiée pour les Super Régionaux qui auront lieu à Shawinigan à la mi-septembre.

Pour les autres catégories, l’heure est maintenant aux sélections des joueurs pour les équipes qui représenteront la Côte-Nord dans le A et dans le B pour les compétitions à venir.

Les U9 A et U13 A seront en action à Varennes, le U11 A à Le Gardeur, le U11 B à Rivière-du-Loup et le U13 B à Trois-Pistoles. Ça se passera du 5 au 7 septembre.