Baseball Côte-Nord couronne ses champions régionaux

Par Sylvain Turcotte 9:00 AM - 18 août 2025
Temps de lecture :

Les Pats de Sept-Îles, champions régionaux dans le U11 A. Photo courtoisie

Pats, Pirates, Macareux et Blue Jays se retrouvaient sur les losanges du Stade Holliday cette fin de semaine pour les Finales régionales de Baseball Côte-Nord. 

Le rendez-vous de la fin de semaine était l’occasion pour les entraîneurs des quatre associations de la région de voir les joueurs à l’œuvre une dernière fois en vue des la formation des équipes pour les Provinciaux (A) et Super Régionaux (B).

Vingt-quatre formations, de Sept-Îles, Port-Cartier, Havre-Saint-Pierre et Baie-Comeau, étaient de la partie sur les terrains Jean Turbis et Lorenzo Labrecque. 

Les Blue Jays de Baie-Comeau ont triomphé dans quatre des cinq catégories, soit dans le U9 A, le U11 B, le U13 B et le U13 A. Les Pats de Sept-Îles ont sauvé les honneurs dans le U11 A. 

Seule Sept-Îles avait une équipe U15 B. Elle était d’emblée qualifiée pour les Super Régionaux qui auront lieu à Shawinigan à la mi-septembre.

Pour les autres catégories, l’heure est maintenant aux sélections des joueurs pour les équipes qui représenteront la Côte-Nord dans le A et dans le B pour les compétitions à venir.  

Les U9 A et U13 A seront en action à Varennes, le U11 A à Le Gardeur, le U11 B à Rivière-du-Loup et le U13 B à Trois-Pistoles. Ça se passera du 5 au 7 septembre. 

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire

À lire également

Rimouski-Forestville : rencontre productive, mais rien n’est sûr 

La loi C-5 vue par d’ex-leaders autochtones qui ont vécu la saga Trans Mountain

Un homme de 22 ans est décédé après une agression armée à Montréal

Lire également

Rimouski-Forestville : rencontre productive, mais rien n’est sûr 

Consulter la nouvelle
Actualité

La loi C-5 vue par d’ex-leaders autochtones qui ont vécu la saga Trans Mountain

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 13 août 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord