Une Septilienne s’impose à l’Ultra-Trail des Chic-Chocs

Par Sylvain Turcotte 9:07 PM - 17 août 2025
Temps de lecture :

Louise Labbé, gagnante du UTCC 170. Photo courtoisie

Après des courses d’Ultra-Trail de 125 km (Harricana – Charlevoix) et 160 km (Méga-Trail – Québec) dans les dernières années, la Septilienne Louise Labbé s’attaquait à celui des Chic-Chocs (UTCC) en fin de semaine pour 170 km.

Elle aura mis 48:17:52 pour parcourir la distance, d’un départ près du poste d’accueil de la Réserve faunique de Matane et une arrivée au pied du Mont-Albert.

Louise Labbé a été la seule des quatre femmes inscrites à compléter les 170 km. Du côté masculin, près de la moitié des 28 participants ont abandonné.

Les athlètes ont affronté différentes conditions météorologiques : du froid, de la chaleur intense et de la pluie pour la dernière portion.

Deux autres Septiliens étaient du UTCC, soit Yves Girard et Cédric Vaillancourt, tous les deux pour le 88 km. Ils ont respectivement enregistré des chronos de 17:19:52 et de 18:06:32.

Par ailleurs, Sept-Îles aura son Ultra-Trail le samedi 23 août, au profit du Centre d’intervention le Rond-Point. Les distances proposées sont les 2, 5, 10, 15, 25, 45 et 65 km. Le point de départ est le parc Aylmer-Whittom (communément, le parc des écureuils). Les détails sont disponibles via l’événement Facebook Ultra Trail du Rond-Point.

