Une distributrice d’eau hors du commun pour les croisiéristes de Sept-Îles

Emilie Caron-Wart 7:00 AM - 17 août 2025
Temps de lecture :

La nouvelle distributrice KUPA au nouveau Pavillon des Croisières de Destination Sept-Îles Nakauinanu. Photo Distribution MR Côte-Nord

Le Pavillon des Croisières de Destination Sept-Îles Nakauinanu s’est doté d’une KUPA Station.

La station d’eau qui est à la disposition des croisiéristes en visite à Sept-Îles n’est pas conventionnelle. Elle offre, bien sûr, de l’eau filtrée gratuitement. La station d’eau propose aussi des suppléments comme des électrolytes, des édulcorants et des saveurs naturelles telles que la cerise noire, le melon ou la mandarine. 

« C’est une station innovatrice, c’est la première que l’on voit dans le monde et c’est la première compagnie qui fait ça et c’est une compagnie québécoise », indique Maxime Richard, propriétaire de Distribution MR Côte-Nord.

Il s’agit de la première vente de la distributrice YUPA, dans la région. On a pu voir la distributrice à l’œuvre durant deux éditions du Festival Innu Nikamu et lors du Festival la DÉrive à Port-Cartier.

« C’est sans équivoque, ils [les clients] ne s’attendent pas à ça. Quand il la voit, ils sont impressionnés », dit M. Richard.

« Sa présence évitera l’utilisation des bouteilles de plastique à usage unique. Il y a des gourdes de Destination Sept-Îles Nakauinanu qui seront à disposition des croisiéristes », indique Suzanne Cassista, cheffe d’escale aux Croisières de Destination Sept-Îles Nakauinanu. 

« La machine sera disponible quand l’inauguration du nouveau pavillon sera réalisée », conclut-elle. 

L’inauguration devrait d’ailleurs avoir lieu quelque part en septembre. 

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Un homme atteint par balle à Pakua Shipi

(VIDÉO) Un feu de forêt au nord de la rivière Sainte-Marguerite à Sept-Îles

Carney salue «le leadership du président Trump» concernant la guerre en Ukraine

Lire également

Actualité

Un homme atteint par balle à Pakua Shipi

Consulter la nouvelle
Actualité

(VIDÉO) Un feu de forêt au nord de la rivière Sainte-Marguerite à Sept-Îles

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 13 août 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord