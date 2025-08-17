Une distributrice d’eau hors du commun pour les croisiéristes de Sept-Îles

Le Pavillon des Croisières de Destination Sept-Îles Nakauinanu s’est doté d’une KUPA Station.

La station d’eau qui est à la disposition des croisiéristes en visite à Sept-Îles n’est pas conventionnelle. Elle offre, bien sûr, de l’eau filtrée gratuitement. La station d’eau propose aussi des suppléments comme des électrolytes, des édulcorants et des saveurs naturelles telles que la cerise noire, le melon ou la mandarine.

« C’est une station innovatrice, c’est la première que l’on voit dans le monde et c’est la première compagnie qui fait ça et c’est une compagnie québécoise », indique Maxime Richard, propriétaire de Distribution MR Côte-Nord.

Il s’agit de la première vente de la distributrice YUPA, dans la région. On a pu voir la distributrice à l’œuvre durant deux éditions du Festival Innu Nikamu et lors du Festival la DÉrive à Port-Cartier.

« C’est sans équivoque, ils [les clients] ne s’attendent pas à ça. Quand il la voit, ils sont impressionnés », dit M. Richard.

« Sa présence évitera l’utilisation des bouteilles de plastique à usage unique. Il y a des gourdes de Destination Sept-Îles Nakauinanu qui seront à disposition des croisiéristes », indique Suzanne Cassista, cheffe d’escale aux Croisières de Destination Sept-Îles Nakauinanu.

« La machine sera disponible quand l’inauguration du nouveau pavillon sera réalisée », conclut-elle.

L’inauguration devrait d’ailleurs avoir lieu quelque part en septembre.