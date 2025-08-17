Un feu de cuisson sans conséquences sur la rue Régnault à Sept-Îles

Par Sylvain Turcotte 8:59 AM - 17 août 2025
Les locataires d’un immeuble à logements du 200-F rue Régnault à Sept-Îles sont certainement sortis du lit plus rapidement que prévus en ce dimanche matin.

Un feu de cuisson a forcé l’évacuation des résidents de l’immeuble un peu avant 8h. Les locataires ont pu réintégrer les lieux vers 8h55. 

Le directeur de la Sécurité incendie de Sept-Îles, Joël Sauvé, indique qu’il n’y a pas eu de dommage à l’appartement.

