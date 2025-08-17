Trois hommes se trouvent dans un état critique après une agression armée à Montréal

Trois jeunes hommes se trouvent dans un état critique à la suite d’une agression armée survenue samedi soir dans un parc de l’arrondissement Saint-Laurent, à Montréal.

Les trois victimes, deux hommes âgés de 19 ans et un homme âgé de 22 ans, ont été blessées au haut du corps avec un objet tranchant, rapporte le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Des appels ont été faits au 911 vers 21 h 15 samedi, concernant trois personnes blessées par un objet tranchant, dans un parc situé près de l’intersection de la rue Jules-Poitras et du boulevard Deguire, a indiqué Caroline Chèvrefils, porte-parole du SPVM.

Les policiers ont localisé les trois victimes une fois arrivés sur les lieux. Les trois personnes ont ensuite été transportées dans un centre hospitalier.

De possibles témoins ont été rencontrés par les policiers, mais aucune arrestation n’a été effectuée en lien avec cette affaire pour le moment.

Un périmètre a été érigé pour protéger la scène pour les enquêteurs et les techniciens en identité judiciaire, qui tenteront de faire la lumière sur les circonstances de cet événement.

L’enquête est en cours.