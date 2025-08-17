(PHOTOS) Le Centre fonctionnel de Sept-Îles prêt à accueillir ses membres

Par Sylvain Turcotte 8:25 PM - 17 août 2025
Temps de lecture :

Une des sections d'équipements du Centre fonctionnel de Sept-Îles (CF7) qui ouvre officiellement le 18 août. Photo Émilie Caron-Wart

Le Centre fonctionnel de Sept-Îles (CF7) ouvrira officiellement ses portes lundi, mais la réponse de la future clientèle est déjà palpable. Près de 200 personnes ont visité les lieux lors de la journée portes ouvertes du samedi 16 août.

« On a eu 100 personnes dans la première heure. Et dire que je me croisais les doigts pour en avoir 100 dans la journée », a mentionné Alex Vigneault, un des trois copropriétaires.

Pour lui et ses comparses Alex Cormier et Tommy Jodoin, c’était « enfin » avec cette journée, après des mois de travail.

Dès lundi, c’est le début des différents cours au CF7, des cours de groupe sous la supervision d’un entraîneur.

L’endroit, situé au 543, avenue Perreault, sera accessible 24 h/24 pour les membres, selon le forfait. En dehors des nombreuses plages horaires de cours, ou selon la disponibilité de l’espace, ils pourront profiter de l’open gym.

Le CF7 compte déjà près de 150 membres.

« On est là pour la promotion de la santé, et ce qu’on ne veut pas, c’est que le monde vienne ici et se blesse », assure Alex Vigneault, qui compte six participations aux CrossFit Games.

Le CF7 sera en évolution pour les premiers mois. Des cours de spécialisation (endurance, haltérophilie, …) s’ajouteront. Des cours pour enfants sont aussi à l’horaire le samedi.

Côté coût pour un abonnement mensuel illimité, Alex Vigneault soutient qu’à 120$ c’est le prix payé pour un service de qualité et pour « mériter une place où c’est propre. Ça coûte de l’argent faire vivre ça ».

En plus des différentes cages d’entraînements, des haltères, des rameurs, des vélos et autres équipements d’entraînement (tapis de course et appareil pour les skieurs à venir), le CF7 dispose d’un vestiaire, d’une douche, d’une salle multifonctionnelle ainsi que d’une section sauna et bain de glace. Il y a aussi un espace de jeux pour les enfants.

Le Centre fonctionnel de Sept-Îles tient également à être impliqué dans la communauté. Un premier événement, soit 24 heures de rameurs, en équipe, est dans les plans pour octobre ou novembre. Les profits iront à une cause du milieu.

D’autres sections avec différents appareils ou poids. Photos Émilie Caron-Wart
Les membres du CF7 auront accès à un sauna et à un bain de glace, collaboration de SMB. Photo Émilie Caron-Wart
Une machine à café, en collaboration avec le Manoir du Café, est accessible dans la salle multi-fonctionnelle. Photo Émilie Caron-Wart
Les camisoles portées par Alex Vigneault lors de ses participations aux CrossFitGames font partie du décor. Photo Émilie Caron-Wart
La section pour enfants pendant que papa ou maman s’entraîne. Photo Émilie Caron-Wart
Une photo de famille, avec propriétaires, parents, entraîneurs et autres artisans derrière le Centre fonctionnel de Sept-Îles. Photo courtoisie

