Un homme atteint par balle à Pakua Shipi
Photo Police Pakua Shipi
Un jeune homme a été atteint par un projectile d’arme à feu dans la communauté de Pakua Shipi, sur la Basse-Côte-Nord.
Il a été transporté vers un centre hospitalier et on ne craint pas pour sa vie, précise le Corps de police de Pakua Shipi (CPPS) par voie de communiqué.
Les agents du CPPS mènent l’enquête afin de faire la lumière sur les circonstances entourant cet événement. Toute personne ayant été témoin ou détenant des informations pertinentes est invitée à communiquer avec les policiers de Pakua Shipi au 418-947-2787.
Politique d'opinion et commentaire
À découvrir
Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.
Horizon
La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Gallix vs. Luskentyre : Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée
Présenté par Tourisme Côte-Nord