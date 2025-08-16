Un homme atteint par balle à Pakua Shipi

Par Éditions Nordiques 6:47 PM - 16 août 2025
Temps de lecture :

Photo Police Pakua Shipi

Un jeune homme a été atteint par un projectile d’arme à feu dans la communauté de Pakua Shipi, sur la Basse-Côte-Nord.

Il a été transporté vers un centre hospitalier et on ne craint pas pour sa vie, précise le Corps de police de Pakua Shipi (CPPS) par voie de communiqué.

Les agents du CPPS mènent l’enquête afin de faire la lumière sur les circonstances entourant cet événement. Toute personne ayant été témoin ou détenant des informations pertinentes est invitée à communiquer avec les policiers de Pakua Shipi au 418-947-2787.

