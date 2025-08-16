(VIDÉO) Un feu de forêt au nord de la rivière Sainte-Marguerite à Sept-Îles
Le nuage de fumée du feu de forêt dans le secteur de la rivière Sainte-Marguerite est bien visible à partir du barrage. Photo courtoisie
Un feu de forêt s’est déclaré un peu avant 17h dans le secteur de la rivière Sainte-Marguerite, du côté nord du barrage. La colonne de fumée est visible à partir de la route 138 et même de la ville.
La SOPFEU est sur les lieux avec ses équipes de terrain et des avions. La superficie du feu 251 est estimée actuellement à 0,8 hectare.
Le porte-parole de la SOPFEU, Philippe Bergeron, ne pouvait confirmer si le feu était dans un secteur où se trouvent des chalets.
Politique d'opinion et commentaire
À découvrir
Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.
Horizon
La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Gallix vs. Luskentyre : Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée
Présenté par Tourisme Côte-Nord