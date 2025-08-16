(VIDÉO) Un feu de forêt au nord de la rivière Sainte-Marguerite à Sept-Îles

Un feu de forêt s’est déclaré un peu avant 17h dans le secteur de la rivière Sainte-Marguerite, du côté nord du barrage. La colonne de fumée est visible à partir de la route 138 et même de la ville.

La SOPFEU est sur les lieux avec ses équipes de terrain et des avions. La superficie du feu 251 est estimée actuellement à 0,8 hectare.

Le porte-parole de la SOPFEU, Philippe Bergeron, ne pouvait confirmer si le feu était dans un secteur où se trouvent des chalets.