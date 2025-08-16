L’école de hockey du Drakkar réunit plus de 80 jeunes 

Par Karianne Nepton-Philippe 2:00 PM - 16 août 2025
Encore une fois, l'école de hockey du Drakkar a été un succès. L'édition 2025 a réuni plus de 80 jeunes qui ont appris des joueurs et anciens joueurs du Drakkar. Photo Karianne Nepton-Philippe

Plus de 80 jeunes ont enfilé leurs patins pour vivre l’école de hockey du Drakkar cette année, qui s’est conclue le 15 août.

« Ça s’est super bien passé. On avait 13 gardiens et on a même pu faire un groupe de jeunes seulement pour les M7, les 5-6 ans, ce qui était rare dans le passé et on devait les mélanger avec des plus vieux », se réjouit Maxime Thibault, responsable de l’organisation de cette semaine.

Rappelons que cette école s’adresse exclusivement aux jeunes hockeyeurs et compte un bon nombre d’entraineurs parmi les anciens et actuels joueurs du Drakkar. 

Cette année, notons la présence d’entre autres Émile Chouinard, Félix Girard, Alexis Mathieu, Shawn Pearson et Lucas Beckman. 

« On a eu du fun », lâche ce dernier. « J’aime être un exemple pour eux, c’est sûr, mais j’aime aider les jeunes en leur donnant des aptitudes, aider les plus jeunes goalers en leur apprenant ce que je peux », ajoute le gardien de but du Drakkar. 

Maxime Thibault se réjouit d’ailleurs de voir la participation des joueurs de l’organisation. 

« Ils arrivent à Baie-Comeau une semaine avant le camp d’entrainement, ils quittent leurs familles pour venir enseigner aux jeunes ici. […] Et on voit les yeux des jeunes qui sont grands, c’est beau à voir », indique-t-il. 

« Ils sont chanceux, parce que je n’ai jamais eu la chance quand j’avais 13-14 ans de pratiquer avec des joueurs du junior majeur et professionnel », enchaine-t-il. 

Hors glace, les participants en ont appris sur la préparation physique avec Sarah Croussette, bachelière en intervention sportive, et Amélia Bernard, étudiante en kinésiologie. 

