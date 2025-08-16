Il marche la Côte-Nord

En juillet, un tiktokeur a sillonné la 138 et a parcouru à pied 300 km en 16 jours.

C’est un défi personnel que s’est lancé Guillaume Langlois, en décembre 2023. Il veut parcourir le Québec à pied en partant de Dundee pour se rendre à Kegaska et pour se faire, il doit parcourir la 132 jusqu’à Québec, pour poursuivre sur la 138. Il espère en inspirer d’autres en partageant ses aventures sur les réseaux sociaux.

Le but n’est pas de le faire un chemin linéaire, mais « petit bout par petit bout ».

L’an passé, il a fait de Baie-Comeau à Baie-Trinité en compagnie de son père. Cette année, il était de retour du 12 ou 28 juillet. Guillaume a marché 300 km sur la 138 de Baie-Trinité, à Rivière-St-Jean. Il se donne comme objectif de terminer la route 138 jusqu’à Kegaska d’ici août 2026.

« Je calcule tous mes kilomètres et je reporte toujours au point où j’étais rendu. Je le tricote, mais toujours d’ouest en est », précise-t-il.

Guillaume Langlois a eu la piqure de la marche il y a cinq ans.

« Pendant la pandémie, j’ai pris une année sabbatique et je suis parti à l’aventure dans mon VR, avec mes quatre chats. J’ai marché dans des déserts, j’ai monté des montagnes », raconte-t-il.

À son retour, il a regardé les options qui s’offraient à lui pour poursuivre sa passion, sans avoir besoin de s’absenter du travail trop longtemps.

Il s’est fait reconnaître par plusieurs utilisateurs de TikTok qui l’ont klaxonné et encouragé tout au long de son périple.

« Ricky de Port-Cartier qui me suivait sur TikTok m’a vu quand il est sorti du travail. Il est arrivé avec un sac plein de homard. C’est du monde de cœur sur la Côte-Nord ! »

Vous pouvez suivre les aventures de Guillaume Langlois sur sa page TikTok Le Quebec a Pied, et sur sa chaîne YouTube.