Hajdu ordonne l’arbitrage exécutoire pour le conflit chez Air Canada

Le gouvernement fédéral intervient pour résoudre le conflit de travail entre Air Canada et le syndicat représentant les agents de bord.

La ministre de l’Emploi, Patty Hajdu, a annoncé samedi avoir ordonné un arbitrage exécutoire et la reprise des activités.

Au cours d’un point de presse présenté à Ottawa, Mme Hajdu dit constater que Air Canada et le syndicat étaient dans l’impasse et ne pouvaient pas résoudre leur différend.

Elle a demandé l’intervention du Conseil canadien des relations industrielles afin «d’imposer un arbitrage définitif et contraignant. En conséquence, la durée de la convention collective existante est prolongée jusqu’à ce qu’un nouveau contrat de travail soit établi par l’arbitre.

«Cette décision vise à faire en sorte que les centaines de milliers de Canadiens et de visiteurs au pays ne seront pas affectés en raison de vols annulés, a déclaré la ministre. De plus, les envois de biens essentiels, comme les produits pharmaceutiques et les tissus humains – dont plus de 40 % sont transportés par Air Canada – devraient poursuivre leur chemin et atteindre leur destination.»

Les agents de bord d’Air Canada ont déclenché samedi une grève peu avant 1 h. Trente minutes plus tard, ce fut au tour de la compagnie aérienne d’annoncer qu’elle imposait un lock-out envers ce groupe d’employés.

Mme Hajdu a souligné que le conflit avait déjà causé de grands torts aux Canadiens et à l’économie du pays.

Certains groupes de pression avaient déjà réclamé une intervention du gouvernement fédéral.

Dans un communiqué publié samedi matin, la Fédération des chambres de commerce du Québec exhortait le gouvernement à «d’intervenir au plus vite en recourant à l’arbitrage exécutoire pour mettre fin à l’arrêt de travail en cours chez Air Canada».

«Dans un contexte d’instabilité économique et de crise tarifaire, ce conflit de travail supplémentaire nuit une fois de plus à la réputation du Québec à l’échelle mondiale», a déclaré la pdg de l’organisation, Véronique Proulx.

Air Canada a déjà annulé plus de 600 vols au cours des deux derniers jours en préparation d’un éventuel conflit de travail. Les vols d’Air Canada Express, exploités par les compagnies aériennes tierces Jazz et PAL, ne sont pas touchés par cette interruption.

Mme Hajdu a convenu que plusieurs jours seraient nécessaires avant un retour à la normale du service.

L’annonce a rapidement été dénoncée sur les piquets de grève érigés par le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) près des principaux aéroports du Canada, notamment à Montréal, Toronto, Calgary et Vancouver.

À Toronto, des syndiqués ont scandé: «Honte à toi, Patty Hadju!».

«Les négociations entre Air Canada et le SCFP sont dans l’impasse, a déclaré le syndicat dans un communiqué de presse tôt samedi matin. Nous sommes profondément attristés pour nos passagères et passagers. Nous ne voulons pas faire grève et nous ne voulons pas être lock-outés, mais il est clair qu’Air Canada n’avait aucune intention de négocier.»

