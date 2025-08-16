Découvrir le ski nautique adapté au Domaine du Lac-des-Cèdres

Par Renaud Cyr 7:00 AM - 16 août 2025
Les participants ont pu s'initier au ski nautique adapté au Domaine du Lac des Cèdres de Longue-Rive. Photo Renaud Cyr

Le Domaine du Lac-des-Cèdres de Longue-Rive accueille les 15 et 16 août une activité de découverte du ski nautique adapté, un bel exemple de sport qui permet aux personnes en situation de handicap de profiter de l’été.

Ce n’est pas parce que l’on est une personne vivant avec une situation de handicap que l’on ne peut pas avoir de plaisir et vivre une vie gratifiante, ou ni même faire du ski nautique.

Et ça, les organisateurs des journées de découverte l’ont bien compris.

Les équipes de la Fondation des sports adaptés et de l’Association régionale de loisirs pour personnes handicapées (ARLPH) de la Côte-Nord ont apporté tous leurs équipements permettant aux gens vivant avec un handicap d’en profiter au maximum les 15 et 16 août, une première sur la Côte-Nord.

Un vent de fraîcheur

La directrice régionale de l’ARLPH de la Côte-Nord, Céline Archambault, en convient, il n’y a pas souvent d’événement de ce type sur la Côte-Nord.

« Il n’y a pas beaucoup de choses nouvelles qui sont arrivées au niveau du loisir pour personnes handicapées dans les dernières années sur la Côte-Nord, et aujourd’hui c’est vraiment le summum », fait-elle savoir.

L’Association veut promouvoir l’inclusion et l’accessibilité des loisirs pour les personnes en situation de handicap sur la Côte-Nord avec différentes activités, comme les sports de ski et de glisse hivernale au mont Ti-Basse.

C’est ainsi que la chance d’avoir l’équipe de bénévoles et de l’équipement s’est présentée avec la coordonnatrice des programmes sportifs pour les régions Québec et Mauricie pour la Fondation des sports adaptés, Mackenzie Stairs.

« C’est en faisant des activités comme celle d’aujourd’hui qu’on peut montrer aux familles que nos services et nos équipements existent », explique-t-elle avec entrain.

Confirmé pour l’an prochain

Étant donné que ce genre d’événement exige beaucoup de bénévoles et de logistique, le duo a décidé de s’en tenir à deux jours cette année.

« Notre souhait pour l’an prochain, c’est de faire une semaine d’activités dans le coin et desservir la Côte-Nord au complet », révèle Mme Stairs.

Questionnée à savoir si les participants appréciaient, cette dernière est catégorique.

« On voit le petit sourire qui monte. On permet également à la famille d’être sur le bateau, et c’est toujours une belle surprise. Ils ont beaucoup de plaisir sur l’eau », affirme-t-elle.

Pour elle, les petits ou grands qui vivent avec une situation de handicap ne sont pas différents des autres, et cela vaut aussi pour le sport.

« Plus on les initie quand ils sont jeunes, plus ils vont développer le goût du sport et devenir des personnes actives », insiste-t-elle.

Tout se modifie

L’ARLPH a un vaste catalogue d’équipement en location pour pratiquer différentes activités, et il y en a encore beaucoup à venir.

« Tout se modifie », lance Mackenzie Stairs à propos des équipements adaptés.

Elle cite notamment la planche à pagaie, le kayak, et les bicyclettes de route ou de montagne à main ou avec assistance électrique comme des équipements qui vont être plus populaires dans les prochaines années.

Qui sait, peut-être en retrouvera-t-on dans les équipements en prêt de l’ARLPH ?

« Il reste beaucoup de chemin à faire pour se faire connaître. Mon souhait, c’est qu’il y ait des lieux touristiques qui me demandent de l’équipement pour que les gens puissent l’utiliser plus fréquemment, ainsi que des formations pour que les gens puissent devenir des bénévoles », espère Céline Archambault.

Céline Archambault et Mackenzie Stairs lors de la journée d’initiation au ski nautique adapté. Photo Renaud Cyr

