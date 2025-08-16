Ce qu’il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine
Tommy Jodoin, Alex Cormier et Alex Vigneault, les trois passionnés d’entraînement derrière l’ouverture du CF7. Photo Sylvain Turcotte
Vous avez perdu le fil, vous voulez être certains de ne rien avoir raté, ou vous voulez faire le plein de sujets pour votre souper entre amis du samedi soir ? On s’en occupe ! Voici ce qui a marqué la semaine sur la Côte-Nord.
Les influences du Che Guevara jusqu’à Sept-Îles
Les réalisateurs Jules Falardeau et Jean-Philippe Nadeau Marcoux (Septilien d’origine) viennent présenter leur documentaire Journal de Bolivie : 50 ans après la mort de Che et échanger avec le public, ce dimanche.
Le Centre fonctionnel de Sept-Îles ouvre ses portes
Un nouveau lieu d’entraînement unique, c’est ce qui attend la population avec l’ouverture du Centre fonctionnel d’entraînement de Sept-Îles (CF7) sur l’avenue Perreault.
Près de 15 000 patients sans médecin de famille sur la Côte-Nord
Deux nouveaux médecins de famille viennent d’être accueillis par le CISSS de la Côte-Nord, mais c’est loin d’être suffisant pour répondre aux besoins. La liste d’attente pour obtenir un médecin de famille est toujours revue à la hausse.
Un été moins achalandé que prévu pour Sept-Îles
Plusieurs entreprises touristiques de Sept-Îles passent un bel été en matière d’achalandage, mais s’attendaient à plus dans le contexte des tensions commerciales avec les États-Unis et pointent du doigt la grève des traversiers.
Le PDG de la SAQ en tournée nord-côtière
En visite sur la Côte-Nord la semaine dernière, le président-directeur général de la Société des alcools du Québec (SAQ), Jacques Farcy, a pris le temps d’échanger avec les équipes locales, de rencontrer des clients et de visiter une distillerie régionale. Une tournée terrain qui, selon lui, est essentielle à sa mission.
La conseillère Guylaine Lejeune candidate à la mairie de Sept-Îles
Guylaine Lejeune devient la première personne à confirmer qu’elle se présentera à la mairie de Sept-Îles lors de l’élection qui se tiendra le 2 novembre.
Une première boisson énergétique aux saveurs nord-côtières
Une nouvelle boisson énergétique créée par deux frères installés à Gallix, qui contient du thé du Labrador, une première au pays, fait son apparition dans la région.
Lancement de l’appel d’offres pour la construction d’un nouvel hôtel de ville à Sept-Îles
La Ville de Sept-Îles a franchi une autre étape pour la construction d’un nouvel hôtel de ville avec le lancement de l’appel d’offres pour la construction de ce bâtiment.
