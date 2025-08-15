Pêcheurs de homards illégaux interceptés à Sept-Îles : des militants contre l’approche punitive

Par Emy-Jane Déry 10:07 AM - 15 août 2025
Fin juillet, Pêches et Océans a intercepté des pêcheurs illégaux de homards à Sept-Îles. Photo MPO

« Nous refusons une approche uniquement punitive qui ignore les réalités locales », a écrit le regroupement Ensemble pour un Accès aux Ressources Marines, en réaction à l’interception de pêcheurs illégaux de homards à Sept-Îles, fin juillet. 

Il s’agit d’un organisme à but non lucratif fondé par un groupe de citoyens pour promouvoir l’accessibilité à la mer et ses multiples ressources pour les résidents du Québec. Il est actif sur la Côte-Nord et partout au Québec. 

Mardi, le Journal rapportait que plusieurs pêcheurs illégaux de homards ont été interceptés par des agents des pêches du bureau de Sept-Îles, fin juillet. En tout, plus de 90 homards ont été saisis, dont 74 femelles œuvées et deux qui étaient sous la taille limite légale. 

« Notre position : nous ne cautionnons pas la pêche illégale. Cependant, nous refusons une approche uniquement punitive qui ignore les réalités locales (sécurité alimentaire, traditions, identité, accès juste et équitable, etc.) », a réagi l’organisme. 

Ce dernier prône plutôt une approche « éducative et proportionnée ».

« La protection des femelles œuvées, le respect des limites de taille et la préservation des stocks sont essentiels pour la santé des espèces marines », précise l’organisme. 

« C’est pourquoi nous militons pour un assouplissement règlementaire ciblé : autoriser une pêche de subsistance ou récréative encadrée des crustacés et des ressources marines, avec des règles strictes comme pour les pêcheurs commerciaux pour la taille, la protection des femelles, les périodes de pêche, etc. Une telle voie responsable permettrait aussi d’ajouter des centaines de surveillants citoyens sur le terrain, favorisant la conformité et la détection rapide des problèmes. »

Des pêcheurs de homards illégaux interceptés à Sept-Îles 

Les citoyens pêcheurs de partout au Québec se regroupent

