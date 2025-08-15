Le Club de golf Sainte-Marguerite sans direction générale

À un peu plus d’un mois de la fin de la saison 2025, il n’y a plus de direction générale au Club de golf Sainte-Marguerite.

Maryse Gagnon, qui occupait le poste de directrice générale depuis avril 2023, n’est plus à l’emploi du Club, et ce, depuis la mi-juillet.

Une entente de confidentialité empêche le président du Club de golf Sainte-Marguerite de dévoiler les raisons du départ de Mme Gagnon.

« Ce qui s’est passé, on ne peut pas en parler, mais ça s’est bien fini », mentionne Daniel Mongeau.

Jointe par le Journal, Mme Gagnon a indiqué qu’elle devait couper les ponts et abonde dans le même sens pour ce qui est de l’entente. « C’est positif de mon côté », a-t-elle fait savoir.

Elle ne s’est pas retrouvée sans emploi très longtemps. Elle est la nouvelle directrice générale de Centraide Duplessis. Elle est entrée en fonction le 11 août.

En recrutement

L’objectif du conseil d’administration du Club de golf Sainte-Marguerite est de faire venir un, ou une Pro DG pour l’été 2026.

Le président soutient que la distance peut faire en sorte de compliquer le recrutement, mais la plupart des clubs ont un Pro DG, qui voit à la partie administration, à la boutique et aux cours. Le poste sera affiché sur Golf Canada et Golf Québec.

S’il ne parvient à trouver, le CA se tournera vers une offre d’emploi de direction générale.

À venir

Alors que la saison 2025 tire à sa fin, deux personnes ont réussi l’exploit du trou d’un coup dans les derniers jours, soit Odette Gagnon (trou #8, avec un wedge) et William Billy Cormier (trou #11, avec un bois 7).

Outre quelques tournois sociaux (Envol – 19 août) ou d’entreprises, le traditionnel Tournoi des Marchands, qui en sera à une 61e édition du 30 août au 1er septembre, le Tournoi Monsieur-Madame, en formule participative du 7 septembre, et celui de fermeture du 27 septembre sont au calendrier d’ici la fin de la saison.