La ministre Fréchette passera deux jours sur la Côte-Nord

Par Johannie Gaudreault 10:00 AM - 15 août 2025
Temps de lecture :

La ministre de l’Énergie, Christine Fréchette, rencontrera les acteurs socioéconomiques de la région les 18 et 19 août. Photo courtoisie

La ministre de l’Énergie, Christine Fréchette, sera de passage dans la région les 18 et 19 août. Elle enchaînera les rencontres avec les différents acteurs économiques à Sept-Îles et Baie-Comeau.

La politicienne débutera sa visite à Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire et au quai multiusager du Port de Sept-Îles. Elle rencontrera les PDG des deux institutions avant de visiter la nouvelle usine BlackPearl à Port-Cartier.

La ministre abordera les projets économiques et énergétiques avec le Conseil de bande de Uashat mak Mani-utenam en après-midi et sa journée se conclura avec les acteurs socio-économiques des zones industrialo-portuaires de Port-Cartier et Sept-Îles au pavillon de l’innovation.

Le lendemain, ce sera au tour de Baie-Comeau d’accueillir l’élue provinciale. Un déjeuner est prévu avec le maire Michel Desbiens, le préfet Marcel Furlong, Guy Simard d’ID Manicouagan et Karine Otis, PDG du Port de Baie-Comeau, entre autres.

Une visite est ensuite planifiée au Port où la ministre pourra visiter le Carrefour maritime et les installations extérieures. On lui présentera aussi les activités de l’organisation portuaire ainsi que le projet du Terminal no 5.

Finalement, le passage de Mme Fréchette se terminera à Pessamit où elle parlera développement économique et énergétique avec le conseil de bande.

Notons qu’une annonce importante est également prévue mardi.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Le Club de golf Sainte-Marguerite sans direction générale

Une image septilienne finaliste dans un concours scientifique canadien
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord

Lire également

Le Club de golf Sainte-Marguerite sans direction générale

Consulter la nouvelle

Une image septilienne finaliste dans un concours scientifique canadien

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 13 août 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Les Galets de Natashquan vs Flatey : la battle des bicoques aux confins du monde !

Présenté par Tourisme Côte-Nord