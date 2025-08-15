La ministre Fréchette passera deux jours sur la Côte-Nord

La ministre de l’Énergie, Christine Fréchette, sera de passage dans la région les 18 et 19 août. Elle enchaînera les rencontres avec les différents acteurs économiques à Sept-Îles et Baie-Comeau.

La politicienne débutera sa visite à Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire et au quai multiusager du Port de Sept-Îles. Elle rencontrera les PDG des deux institutions avant de visiter la nouvelle usine BlackPearl à Port-Cartier.

La ministre abordera les projets économiques et énergétiques avec le Conseil de bande de Uashat mak Mani-utenam en après-midi et sa journée se conclura avec les acteurs socio-économiques des zones industrialo-portuaires de Port-Cartier et Sept-Îles au pavillon de l’innovation.

Le lendemain, ce sera au tour de Baie-Comeau d’accueillir l’élue provinciale. Un déjeuner est prévu avec le maire Michel Desbiens, le préfet Marcel Furlong, Guy Simard d’ID Manicouagan et Karine Otis, PDG du Port de Baie-Comeau, entre autres.

Une visite est ensuite planifiée au Port où la ministre pourra visiter le Carrefour maritime et les installations extérieures. On lui présentera aussi les activités de l’organisation portuaire ainsi que le projet du Terminal no 5.

Finalement, le passage de Mme Fréchette se terminera à Pessamit où elle parlera développement économique et énergétique avec le conseil de bande.

Notons qu’une annonce importante est également prévue mardi.