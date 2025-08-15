16 000 visiteurs de plus que l’an dernier en Minganie

Emilie Caron-Wart 1:44 PM - 15 août 2025
Temps de lecture :

Le tourisme a été particulièrement abondant dans la MRC de Minganie. Photo courtoisie

La Minganie enregistre une hausse de 16 000 visiteurs de plus que l’an dernier.

Jusqu’ici, la plupart des MRC de la Côte-Nord ont recensé une hausse de 2 000 voyageurs de plus qu’en 2024, pour la saison estivale. Or, en Minganie, les résultats sont marqués.

« Il y a une tendance de voir les visiteurs voyager vers l’est. La MRC de Minganie a une augmentation de près de 16 000 visiteurs, comparés à l’année passée », indique Josy Anne Dufour, responsable des communications et relations médias de Tourisme Côte-Nord. « Les résultats de mi-saison sont prometteurs. »

Sous fond de guerre commerciale avec nos voisins du sud, on y dénote une baisse des visiteurs américains. 

« Seulement 1 % des visiteurs proviennent des États-Unis comparativement à 2 % pour 2024, tandis que le tourisme provenant de l’Europe reste stable à 10 % », précise Mme Dufour. 

Malgré les inquiétudes de plusieurs joueurs dans l’industrie du tourisme, la saison touristique est finalement au rendez-vous, selon Tourisme Côte-Nord. 

« C’est sûr qu’il est un peu tôt pour mesurer l’impact du conflit américain, mais je peux dire que le tourisme va super bien dans la région », conclut-elle.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire

À lire également

51 postes d’enseignants à pourvoir sur la Côte-Nord

Agression armée à Longue-Rive : un suspect arrêté

Pêcheurs de homards illégaux interceptés à Sept-Îles : des militants contre l’approche punitive

Lire également

51 postes d’enseignants à pourvoir sur la Côte-Nord

Consulter la nouvelle
Actualité

Agression armée à Longue-Rive : un suspect arrêté

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 13 août 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Les Galets de Natashquan vs Flatey : la battle des bicoques aux confins du monde !

Présenté par Tourisme Côte-Nord