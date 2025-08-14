Une visite de l’hôtel de ville de Sept-Îles avant sa déconstruction

Avant qu’il ne disparaisse, les citoyens pourront visiter une dernière fois l’hôtel de ville de Sept-Îles.

La municipalité a décidé d’organiser une visite de ce bâtiment qui a été construit en 1960. L’activité se déroulera le samedi 23 août à 10h. En plus de visiter l’hôtel de ville, vous pourrez apprendre certains détails sur sa construction et son histoire.

La Ville de Sept-Îles a décidé de faire cette activité à la suite de demandes de citoyens qui souhaitaient voir le bâtiment avant sa fermeture.

Il est recommandé de s’inscrire à l’activité via ce lien.

L’hôtel de ville sera déconstruit à partir de l’automne 2026. Il fera place à un stationnement pour l’Hôpital de Sept-Îles. Le CISSS de la Côte-Nord a acheté le terrain de l’hôtel de ville pour la somme de 18,5 M$.