Une température record enregistrée à Havre-Saint-Pierre
Havre-Saint-Pierre vient d'établir un nouveau record absolu avec 30,3 °C. Photo Vincent Rioux-Berrouard
Un nouveau record absolu a été enregistré à Havre-Saint-Pierre le 13 août avec une température de 30,3 °C.
C’est ce que rapporte Météo-Média, qui rappelle que le précédent record avait été établi le 14 juillet 1987 alors que le thermomètre affichait une température de 30 °C à Havre-Saint-Pierre.
La température sera plus clémente à Havre-Saint-Pierre ce jeudi. Environnement Canada prévoit une température de 21 °C.
