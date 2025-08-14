Une température record enregistrée à Havre-Saint-Pierre

Un nouveau record absolu a été enregistré à Havre-Saint-Pierre le 13 août avec une température de 30,3 °C.

C’est ce que rapporte Météo-Média, qui rappelle que le précédent record avait été établi le 14 juillet 1987 alors que le thermomètre affichait une température de 30 °C à Havre-Saint-Pierre.

La température sera plus clémente à Havre-Saint-Pierre ce jeudi. Environnement Canada prévoit une température de 21 °C.