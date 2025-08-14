Insatisfaction des Québécois: Legault invite ses députés à «être francs» avec lui

Après avoir passé environ cinq heures en compagnie de ses ministres, mercredi, le premier ministre François Legault s’entretiendra jeudi toute la journée avec les 85 autres députés du caucus caquiste alors que le gouvernement cherche à juguler l’insatisfaction à son égard.

M. Legault a été chaudement applaudi, jeudi matin, lorsqu’il s’est présenté devant les députés, qu’il a invités à «être francs» alors que le parti vient d’essuyer une défaite cinglante dans l’élection partielle d’Arthabaska.

Le caucus se déroule également à quelques semaines d’un remaniement ministériel, que le premier ministre a promis au début de l’été afin d’insuffler du changement dans son gouvernement.

«Je sais que vous avez écouté votre monde cet été, a-t-il soutenu. Je veux que vous soyez francs. Je veux que vous me disiez exactement ce que vous avez entendu.»

M. Legault a souligné qu’un «réalignement» est nécessaire: «Il y a des gens qui sont déçus et on a le devoir de faire des changements. On a devant nous beaucoup de travail à faire. On a une belle famille, on a, ensemble, à apporter certaines corrections.»

La Coalition avenir Québec (CAQ) fait face depuis des mois à une chute de ses intentions de vote, en faveur, notamment, du Parti québécois.

Lundi, la CAQ a perdu la circonscription d’Arthabaska, qu’elle détenait depuis 2012, au terme d’une élection partielle remportée par le candidat péquiste, l’ex-journaliste Alex Boissonneault.

Le candidat caquiste, Keven Brasseur, a terminé en quatrième position avec seulement 7 % des votes. En 2022, la CAQ avait remporté cette circonscription avec 52 % des voix.

Le premier ministre, qui a dit assumer «l’entière responsabilité de la défaite», a réitéré mercredi qu’il serait candidat aux élections de 2026.