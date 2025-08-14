Des travailleurs étrangers temporaires laisseront une marque à Sept-Îles 

Emilie Caron-Wart 10:21 AM - 14 août 2025
Temps de lecture :

Le Centre Alpha Lira organise une activité de bénévolat pour les travailleurs étrangers temporaires de Sept-Îles. L’activité consiste à planter d’une quinzaine d’arbres dans la municipalité.  Photo iStock

Des travailleurs étrangers planteront des arbres dans des endroits stratégiques de Sept-Îles, dans le cadre d’une activité d’intégration organisée par le Centre Alpha Lira et Ville. 

Le Centre Alpha Lira organise fréquemment des activités avec les nouveaux arrivants, afin de les aider à s’intégrer dans leur nouvelle région. Cet été, il y a entre autres eu des matchs de volleyball, une visite de la Chute Manitou, des cueillettes de fraises des champs et une croisière pour découvrir les îles à Sept-Îles.

Habituellement, les activités sont pour tous et sont de nature plus familiale. Cependant, celle qui se prépare pour vendredi 15 août 13 h aura une autre vocation. Elle est proposée exclusivement aux travailleurs étrangers et consiste à faire du bénévolat pour embellir la ville, en plantant des arbres.

« On a pris une activité qui ne prend pas beaucoup de temps vu qu’ils sont déjà très occupés et pour qu’ils puissent participer au bien-être de la communauté », indique Lydia Napel, agente d’intégration au Centre Alpha Lira.

L’activité est faite en partenariat le Centre Jardin Jolliet, qui a guidé le Centre Alpha Lira dans le choix des plantations requises. Le Centre Jolliet a choisi une quinzaine d’essences qui sont adaptées à notre climat. 

« Il y a plusieurs essences qui poussent bien dans la région comme le mélèze, l’amélanchier, le cornus ou le caragana », explique Louis Marchand, propriétaire du Centre Jardin Jolliet. 

La division des parcs et espaces verts de la Ville de Sept-Îles a également été interpelée pour la préparation de l’activité. La Ville a guidé les organisatrices de l’évènement vers les secteurs qui ont besoin d’amélioration, selon les recommandations des Fleurons du Québec. Le rôle de cet organisme est de reconnaitre les efforts d’embellissement horticole durable des municipalités québécoises et de leur attribuer une note de 1 à 5 étoiles. Lors de la dernière visite en 2023, la Ville de Sept-Îles a obtenu 4 étoiles. 

La paroisse de Saint-Joseph et un parc immobilier de l’OMH sur la rue Mingan ont notamment été sélectionnés.

