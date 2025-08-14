Altercation à Longue-Rive : un homme blessé par balles

La Sûreté du Québec (SQ) a été appelée vers 2 h du matin, le 14 août, à Longue-Rive en raison d’une altercation. Un homme dans la quarantaine se retrouve actuellement à l’hôpital pour des « blessures causées par des projectiles d’arme à feu ».

La SQ indique que son état est stable et que sa vie ne serait pas en danger.

« Les services d’urgences ont été appelés à se rendre sur la rue Renaud à Longue-Rive à la suite d’une altercation entre deux individus », précise la porte-parole de la SQ, Nancy Fournier.

La rue Principale est bloquée à la circulation entre les rues Renaud et de la Chute. Photo Johannie Gaudreault

Selon ses informations, l’altercation serait survenue sur la voie publique et la victime aurait demandé de l’aide à des citoyens.

Des démarches sont en cours pour localiser le suspect. La SQ n’a encore arrêté personne.

« Des enquêteurs de la Division des enquêtes sur les crimes majeurs, accompagnés d’un technicien d’identité judiciaire de la SQ, sont sur place afin de procéder à l’analyse de la scène », ajoute la porte-parole.