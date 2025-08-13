Une première boisson énergétique aux saveurs nord-côtières

Une nouvelle boisson énergétique créée par deux frères installés à Gallix, qui contient du thé du Labrador, une première au pays, fait son apparition dans la région.

Ayant trouvé l’amour sur la Côte-Nord, Sébastien Legault a quitté les grands centres pour déménager à Gallix. Son frère, Frederic Belleville, est venu le rejoindre quelques années plus tard. Les deux sont à l’emploi d’industriels de la région.

Ensemble, ils ont décidé de concocter un nouveau genre de boisson énergétique en utilisant des produits de la région pour laquelle ils ont eu un coup de cœur : PIXL.

“ Notre but, c’était de représenter la Côte-Nord. La boisson est faite à base d’infusion du thé du Labrador, pour cette raison. Il a fallu demander un permis à Santé Canada pour avoir l’autorisation d’utiliser le thé du labrador dans une boisson énergétique, vu que c’était une première ”, explique Frederic Belleville, qui a déjà travaillé dans la distribution de boissons énergétiques auparavant. “ On voulait aussi avoir quelque chose qui nous ressemblait et vu qu’on est fan de cyberpunk et de culture japonaise, on a voulu s’en inspirer et c’est comme ça que PIXL est née ”, raconte le cofondateur.

L’inspiration japonaise est donc aussi au centre du projet : une boisson umami plus particulièrement.

“ Le côté umami provient du bacon de mer ou communément appelé dusle, une algue très présente sur la Côte-Nord et qui regorge de vitamines B12 ”, note M. Belleville. “ C’est une boisson complexe et complète qui ne ressemble à rien qu’on connait déjà. Il s’agit d’une boisson sans sucre, sans taurine et sans caféine avec de l’huile MCT (triglycérides à chaîne moyenne), parfaits pour ceux qui font le régime cétogène. Nous sommes toujours à la recherche d’une compagnie pour faire la nanohomogénéisation de cette huile, pour mieux l’intégrer à la boisson ”, indique-t-il.

Pour le moment, il n’y a pas d’endroit où la boisson pouvait être produite et emballée sur la Côte-Nord, selon l’entrepreneur. C’est donc à Saint-Hyacinthe que le tout est réalisé.

Depuis sa première mise en marché, le 24 juillet, la boisson était seulement en vente à la Coop de Gallix. Elle est maintenant arrivée à Sept-Îles, avec plusieurs points de vente, dont Sushi à la maison.