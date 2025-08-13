Longue-Rive : l’ancienne usine Kruger reprend vie

Par Renaud Cyr 12:18 PM - 13 août 2025
Alex Henry, Bastien Deschênes, Steeve St-Gelais, William Lebel, Éric Gagnon et Karl Gauthier lors de la signature de la convention. Photo Courtoisie

Une nouvelle entreprise de construction d’habitations modulaires a démarré ses opérations dans l’ancienne usine Kruger à Longue-Rive depuis le début du mois d’août.

Le groupe BNG Éco Modulaire est né d’une collaboration entre Boisaco, la coopérative forestière la Nord-Côtière et M. Éric Gagnon, qui ont signé une convention entre actionnaires pour le démarrage de l’entreprise.

La base de ses activités sera concentrée à l’ancienne usine de sciage Kruger dans le secteur de la Pointe-à-Boisvert, dont les bâtiments désertés depuis 2007 ont été cédés à la Municipalité.

La mission de l’entreprise est de concevoir et de produire des habitations modulaires durables et économiques à partir de matériaux locaux, et selon des pratiques à faible empreinte écologique.

« Ce projet est né d’un partenariat stratégique réunissant des acteurs clés de la Haute-Côte-Nord, désormais présents à toutes les étapes de la chaîne de valeur du bois : sylviculture, récolte, voirie, transport, transformation et construction », illustre le président du groupe BNG Éco Modulaire William Lebel.

Ce dernier fait valoir l’importance de cette approche car la nouvelle entreprise souhaite contribuer à répondre à la pénurie de logements en « offrant des solutions d’habitation modernes, accessibles et bien adaptées aux réalités des différentes communautés ».

Plus de détails dans l’édition papier du 20 août.

