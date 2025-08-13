L’indice d’incendie est à son plus élevé sur une partie de la Côte-Nord

L’indice de feu monte à Baie-Comeau ainsi qu’en Minganie. Il est maintenant à son plus élevé, mais devrait redescendre dans les prochains jours.

Lundi, la SOPFEU mettait en garde les citoyens alors que le mercure grimpe partout au Québec. En date du 13 août, l’indice d’incendie est extrême à plusieurs endroits sur la Côte-Nord.

Le secteur de Baie-Comeau se retrouve dans le rouge. Plus à l’est, on aperçoit sur la carte de la SOPFEU que l’indice est modéré sur le long du fleuve.

« Il n’y a actuellement pas d’interdiction de faire des feux à ciel ouvert », précise Isabelle Gariépy, agente à la prévention et aux communications de la direction de l’est de la SOPFEU.

« Mais quand l’indice de feu est au niveau extrême, on demande la même chose que lorsqu’il y a des restrictions en vigueur. Le plus possible, on demande aux gens d’éviter les feux à ciel ouvert ou encore d’emprunter les sentiers balisés en VTT, par exemple », ajoute-t-elle.

D’extrême à modéré

Dans les deux prochains jours, cet indice devrait baisser et retomber dans le vert pour la grande majorité de la Côte-Nord.

« La météo nous donne des outils pour déterminer l’indice, mais il faut comprendre que ça reste des prédictions. On aura une mise à jour de la situation demain », mentionne Mme Gariépy.

Un mois à surveiller

Le mois d’août marque habituellement le début de la transition entre l’été et l’automne, indique la SOPFEU.

La végétation atteint sa pleine maturité et l’humidité relative tend à augmenter, ce qui limite généralement le nombre de feux.

De plus, les journées raccourcissent, réduisant la durée quotidienne d’assèchement.

Les nuits plus fraîches entraînent des rosées matinales plus abondantes, qui contribuent à humidifier la végétation et à ralentir l’assèchement des combustibles.

Toutefois, les températures élevées observées actuellement peuvent neutraliser en partie ces facteurs favorables, en maintenant des indices de danger d’incendie parfois élevés dans plusieurs secteurs.