Le Centre fonctionnel de Sept-Îles ouvre ses portes

Par Sylvain Turcotte 4:35 PM - 13 août 2025
Temps de lecture :

Tommy Jodoin, Alex Cormier et Alex Vigneault, les trois passionnés d’entraînement derrière l’ouverture du CF7. Photo Sylvain Turcotte

Un nouveau lieu d’entraînement unique, c’est ce qui attend la population avec l’ouverture du Centre fonctionnel d’entraînement de Sept-Îles (CF7) sur l’avenue Perreault.

Une expérience d’entraînement centrée sur le mouvement, avec un accompagnement personnalisé de qualité, c’est ce que propose le CF7, qui accueillera ses membres dès le 18 août.

Alex Vigneault, Alex Cormier et Tommy Jodoin sont derrière le nouveau centre d’entraînement. Ils souhaitent que les gens viennent s’entraîner dans le plaisir et dans un environnement convivial. 

Les trois passionnés derrière le CF7, situé au 543, avenue Perreault, veulent que chaque personne puisse évoluer à son propre rythme. 

« On veut créer une communauté qui motive les gens à bouger à Sept-Îles », mentionne Alex Cormier, un des copropriétaires.

Avant l’ouverture officielle du 18 août, la population est conviée à une journée portes ouvertes ce samedi 16 août.

Visites guidées des installations, rencontre avec l’équipe passionnée derrière le projet, possibilité d’abonnements, jeux pour enfants et autres surprises sont à la programmation dès 11 h. 

Le CF7 misera sur un type d’entraînement axé sur l’exécution d’exercices qui mobilisent plusieurs articulations et groupes musculaires, visant à reproduire des mouvements de la vie quotidienne.

Les exercices permettent notamment de développer la force, la puissance et la vitesse des personnes ainsi que la mobilité et la stabilité de leurs articulations.

Un nouveau centre d’entraînement à Sept-Îles

