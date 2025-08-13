Lancement de l’appel d’offres pour la construction d’un nouvel hôtel de ville à Sept-Îles

Par Vincent Rioux-Berrouard 3:51 PM - 13 août 2025
Temps de lecture :

La déconstruction de l'hôtel de ville de Sept-Îles devrait s'amorcer à l'automne 2025. Photo Vincent Rioux-Berrouard

La Ville de Sept-Îles a franchi une autre étape pour la construction d’un nouvel hôtel de ville avec le lancement de l’appel d’offres pour la construction de ce bâtiment.

Les entrepreneurs ont jusqu’au 19 septembre pour déposer une soumission.

En 2024, la construction d’un nouvel hôtel de ville était estimée à moins de 30 M$.

Le futur hôtel de ville doit être construit à l’arrière du Centre socio-récréatif. Il prendra la place des terrains de tennis qui sont situés le long du boulevard Laure.

Selon l’appel d’offres, les travaux devront débuter au printemps 2026. Un échéancier de 14 mois est prévu.

Rappelons que la municipalité doit construire un nouvel hôtel de ville étant donné qu’elle a vendu le terrain de son actuel bâtiment pour la somme de 18,5 M$ au CISSS de la Côte-Nord. L’hôtel de ville situé sur la rue de Quen sera déconstruit.

L’étape de l’appel d’offres est très attendue par les membres du conseil municipal. Au cours des derniers mois, certains ont affirmé que c’est une fois qu’ils auront le prix des soumissions qu’ils pourront prendre une décision définitive dans ce dossier, c’est-à-dire, construire un nouvel hôtel de ville ou pas. L’un des conseillers, Guy Berthe, a de son côté déjà indiqué son opposition à la construction d’un nouvel hôtel de ville. Il privilégie l’option de s’établir dans des locaux vacants.

La municipalité souhaite de prendre une décision dans ce dossier avant le déclenchement des élections à l’automne 2025.

Pour ce qui est des employés de l’hôtel de ville, ceux-ci seront relocalisés dans les locaux de Place Sept-Îles dans les prochains mois.

Les plans du futur hôtel de ville n’ont pas été dévoilés publiquement jusqu’à maintenant. Ce type d’information sera rendue publique lorsque le conseil décidera d’aller de l’avant avec le projet, indique le service des communications de la Ville de Sept-Îles. Cela fait contraste avec le dossier de l’aréna. La Ville avait dévoilé les plans du futur aréna avant d’aller en appel d’offres.

Politique d'opinion et commentaire
