(Mise à jour) L’homme de Baie-Comeau porté disparu est retrouvé

Par Karianne Nepton-Philippe 5:44 PM - 12 août 2025
Temps de lecture :

Jason Sirois, 40 ans, de Baie-Comeau, est disparu. Photo courtoisie

Jason Sirois, 40 ans, de Baie-Comeau, a été « retrouvé sain et sauf ». La Sûreté du Québec avait signalé sa disparition le 12 août à 17 h 20.

Il avait été vu pour la dernière fois le 7 aout dans le secteur de la rue Fafard à Baie-Comeau. Un peu plus d’une heure après le signalement de sa disparition, la SQ annonce avoir retrouvé l’homme.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Un ancien de la LNH formera des arbitres sur la Côte-Nord

Des arrestations après la découverte d’une arme prohibée dans un véhicule sur le boulevard Laure

La conseillère Guylaine Lejeune candidate à la mairie de Sept-Îles

Lire également

Un ancien de la LNH formera des arbitres sur la Côte-Nord

Consulter la nouvelle
Actualité

Des arrestations après la découverte d’une arme prohibée dans un véhicule sur le boulevard Laure

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 13 août 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Les Galets de Natashquan vs Flatey : la battle des bicoques aux confins du monde !

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Actualité

Mur-mur sur le 53e parallèle : à Fermont, on vit à l’abri des clichés (et du vent)
Horizon

Côte-Nord vs Highlands : Duel de forêts boréales à l’ombre des pins anciens, des mythes et des légendes lugubres

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Duel de baies nordiques : Quand St-Pancrace regarde vers l’ouest, elle n’a pas froid aux yeux… et aux flots !

Présenté par Tourisme Côte-Nord