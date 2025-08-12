Un ancien de la LNH formera des arbitres sur la Côte-Nord

Un ancien arbitre de la Ligue nationale de hockey viendra donner prochainement une formation sur la Côte-Nord.

Ceux et celles qui ont un bagage d’expérience comme arbitre, ou les personnes intéressées à occuper cette fonction, parfois ingrate, sont conviés à la clinique d’arbitrage dispensée par Justin St-Pierre.

Celui qui a officié plus de 1 200 matchs dans la LNH sera à Sept-Îles le samedi 23 août et le lendemain, à Baie-Comeau.

Justin St-Pierre offre plusieurs cliniques mobiles partout en province, depuis deux ans. C’est la trésorière de Hockey Côte-Nord, Nancy Othot, qui a travaillé le dossier pour sa venue dans la région.

« Il partagera son bagage, son vécu, et il aura sûrement des anecdotes à conter sur son parcours », indique Harold Lemieux, arbitre en chef pour l’est de la Côte-Nord. « Et quand ça vient d’une voix…. », ajoute-t-il, sur le fait que la formation sera dispensée par un gars avec une longue route.

Justin St-Pierre sera notamment accompagné de Marc Maisonneuve, directeur de l’arbitrage à Hockey Québec, et de Laurence Pelletier, coordonnatrice des officiels – District Est.

Harold Lemieux soulève que les nouveaux arbitres ne restent qu’en moyenne deux ans.

« On souhaite, par ces journées, aller chercher de nouveaux arbitres et amener d’autres angles », mentionne M. Lemieux. « C’est le temps pour les jeunes de s’impliquer dans un sport qu’ils aiment », renchérit-il.

La formation comprendra notamment une séance sur glace au cours de laquelle seront abordés le positionnement, les procédures et les habiletés de patins. Il y aura également des aspects théoriques au programme. « La plus-value, c’est aller chercher la rétention », souligne Mathieu Caron, arbitre en chef au Saguenay-Lac-Saint-Jean, et un des responsables de l’école d’arbitrage Justin St-Pierre.

D’autres formations pourraient être données par la suite, que ce soit localement ou régionalement. Celle des 23 et 24 août est offerte gratuitement. Ceux et celles qui la suivront n’auront pas à suivre celle qui sera donnée par la suite.

Pour plus de détails et pour le lien pour les inscriptions, consultez la page Facebook de Hockey Côte-Nord.