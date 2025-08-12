Les pompiers de Sept-Îles ont combattu un feu de forêt au Lac Daigle
Caserne de la Sécurité incendie de Sept-Îles Photo Sylvain Turcotte
Les pompiers de Sept-Îles ont été à l’œuvre cette nuit pour un début d’incendie dans la forêt, à l’intersection du Chemin du Lac Daigle et du Chemin des camionneurs.
La Sécurité incendie de la Ville de Sept-Îles a reçu l’appel vers 2 h.
« Possiblement un feu de camp qui s’est propagé à la forêt. L’incendie a été maîtrisé en moins d’une heure », a fait savoir le directeur Joël Sauvé. Ils étaient une dizaine de pompiers sur place.
Ils ont poursuivi l’extinction pour une heure supplémentaire.
La SOPFEU a pris le relais de la scène ce matin, aux dires de M. Sauvé. e ce matin.
