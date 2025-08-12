La conseillère Guylaine Lejeune candidate à la mairie de Sept-Îles

Par Vincent Rioux-Berrouard , 2:20 PM - 12 août 2025
Temps de lecture :

Guylaine Lejeune se présentera à la mairie de Sept-Îles Photo courtoisie

Guylaine Lejeune devient la première personne à confirmer qu’elle se présentera à la mairie de Sept-Îles lors de l’élection qui se tiendra le 2 novembre.

Elle est actuellement conseillère du district de Ferland.

Par voie de communiqué, elle indique que l’économie, le logement, l’environnement, la qualité de vie et l’accès à des services de qualité pour les citoyens et citoyennes seront au cœur de ses priorités.

« Comme nous le savons, il y a beaucoup de beaux et grands défis à la Ville de Sept-Îles et je suis fermement déterminée à les relever. Je m’engage à travailler dans le meilleur intérêt des citoyens et citoyennes et à contribuer à l’amélioration de la qualité de vie à Sept-Îles », écrit Mme Lejeune.

L’actuel maire de Sept-Îles, Denis Miousse, a déjà annoncé qu’il ne solliciterait pas de nouveau mandat.

