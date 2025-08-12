Des pêcheurs de homards illégaux interceptés à Sept-Îles
Les agents des pêches de Sept-Îles sont intervenus auprès de plusieurs individus fin juillet. Photo Pêches et Océans Canada
Plusieurs pêcheurs illégaux de homards ont été interceptés par des agents des pêches du bureau de Sept-Îles, fin juillet.
De nombreuses infractions touchant le homard ont été constatées par les agents, à fait savoir Pêches et Océans Canada.
En tout, plus de 90 homards ont été saisis, dont 74 femelles œuvées et deux qui étaient sous la taille limite légale.
« Les contrevenants peuvent s’exposer à des sanctions en vertu de la Loi sur les pêches », précise le ministère de Pêches et Océans (MPO).
L’organisme fédéral rappelle que toutes personnes témoins d’un acte de braconnage peut communiquer avec le réseau Braconnage-Alerte du MPO.
À découvrir
Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.