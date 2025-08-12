À Godbout, l’art guérit et unit deux sœurs

Par Anne-Sophie Paquet-T. 11:00 AM - 12 août 2025
Temps de lecture :

Audrey et Caroline Lavoie, originaires de Baie-Comeau, ont transformé leur maison en atelier-boutique où elles redonnent vie à des matériaux récupérés, inspirées par la mer, la nature et leur parcours de résilience. Photo Anne-Sophie Paquet-T.

C’est dans une petite maison chaleureuse bordant le fleuve Saint-Laurent, à deux pas du traversier, qu’un vent nouveau souffle sur Godbout : celui de la création, de la résilience et de la reconnexion. 

Depuis le 4 août, la boutique d’art Et vogue le navire a ouvert ses portes, devenant la toute première du genre dans ce village. Aux commandes : Audrey et Caroline Lavoie, deux sœurs originaires de Baie-Comeau, réunies par l’art… et la vie.

« On s’est peu connues dans notre enfance. C’est en revenant ici, à travers la maladie, qu’on s’est retrouvées et qu’on apprend à vivre ensemble depuis deux ans », confie Audrey, ex-infirmière aujourd’hui en rémission d’un cancer.

Sa sœur de 10 ans sa cadette, Caroline, autrefois secrétaire dentaire à Lévis, l’a rejointe dans un moment difficile pour s’occuper d’elle. Ensemble, elles ont choisi de se reconstruire. 

Une maison devenue atelier

Dans leur demeure transformée à la main pièce par pièce, du plancher jusqu’au plafond, par Audrey, sa meilleure amie aujourd’hui décédée, et leurs frères, tout respire la créativité.

« On vit littéralement dans notre atelier. On enlève les pinceaux de la table pour manger », lance Audrey en riant.

Peinture à l’huile, moulage, bijoux, bois, sable, récupération de déchets marins, fleurs, textiles… Et vogue le navire est un joyeux capharnaüm artistique où chaque objet a une âme et une histoire. « Rien ne se perd ici. On donne une seconde vie à tout, même aux bouteilles de bière et au sable de Godbout, qu’on transforme en porte-clés ou en œuvres de résine », racontent les sœurs Lavoie.

Créer pour guérir, créer pour vivre

Chez les sœurs Lavoie, l’art n’est pas une finalité : c’est un moyen de tenir debout. « Quand je peignais, j’oubliais que mon fils était malade. C’est le seul moment où je pouvais m’évader », se souvient Caroline, dont son enfant a reçu un diagnostic de diabète à six ans.

Quant à Audrey, c’est l’appel du bord de mer, des plantes, des objets récupérés et des échanges humains qui l’animent. « Moi, je veux voir du monde. J’ai le goût d’ouvrir ma porte et de jaser. On vit ici comme des riches, avec l’horizon devant nous chaque matin », dit-elle.

Une fibre artistique enfouie

Audrey rêvait d’une carrière artistique. « Je voulais m’inscrire en arts, mais dans une grosse famille comme la nôtre, on n’encourageait pas ça », confie-t-elle en expliquant qu’ils étaient 13 enfants à la maison. 

Caroline, quant à elle, a toujours créé en parallèle de sa vie de famille et de travail. « Je faisais de la peinture pendant que mes enfants dormaient. L’art, c’était mon espace à moi ». Celle-ci a également continué de créer des objets de matière première une partie de sa vie, en même temps que de travailler temps plein.

Aujourd’hui, leurs rêves refont surface. Audrey aspire à explorer la poésie, le tissage comme le faisait leur mère, et à offrir un espace pour d’autres artistes nord-côtiers. « On aimerait leur donner de la visibilité », souhaite-t-elle.

Et après la saison ?

Bien conscientes que l’achalandage touristique de l’été ne durera pas, les sœurs comptent sur l’hiver pour approfondir leur production artistique.

« On va tricoter, tisser, mouler, écrire… Cet hiver, on va vivre pleinement notre maison-atelier », disent-elles, les yeux brillants d’enthousiasme.

Et vogue le navire n’est pas qu’un commerce, c’est un manifeste de liberté. Une escale à ne pas manquer pour quiconque traverse Godbout.

Fraîchement ouverte depuis le 4 août, la boutique d’art « Et vogue le navire » apporte une touche créative inédite à Godbout. Située au 168, Pascal-Comeau, tout près du traversier, elle attire déjà curieux et visiteurs de passage. Photo Anne-Sophie Paquet-T.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire

À lire également

Les pompiers de Sept-Îles ont combattu un feu de forêt au Lac Daigle

La pluie annuelle de météores des Perséides atteindra son apogée mardi soir

Le requin blanc élit domicile dans le golfe du Saint-Laurent 

Lire également

Les pompiers de Sept-Îles ont combattu un feu de forêt au Lac Daigle

Consulter la nouvelle
Actualité

La pluie annuelle de météores des Perséides atteindra son apogée mardi soir

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 13 août 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Les Galets de Natashquan vs Flatey : la battle des bicoques aux confins du monde !

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Actualité

Mur-mur sur le 53e parallèle : à Fermont, on vit à l’abri des clichés (et du vent)
Horizon

Côte-Nord vs Highlands : Duel de forêts boréales à l’ombre des pins anciens, des mythes et des légendes lugubres

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Duel de baies nordiques : Quand St-Pancrace regarde vers l’ouest, elle n’a pas froid aux yeux… et aux flots !

Présenté par Tourisme Côte-Nord