Un véhicule brûle à Moisie
Un feu de véhicule dans le secteur de Moisie donne du fil à retordre aux pompiers de Sept-Îles en ce lundi matin.
La camionnette, qui se trouve dans la partie arrière d’une résidence où un homme fait de la mécanique, cause des ennuis aux intervenants.
Le problème est que le réservoir à essence est difficile à atteindre afin que les pompiers se servent de la mousse. Ils éteignent le feu « au fur à et à mesure pour ne pas que ça se propage », fait savoir le directeur Joël Sauvé.
Il indique que ce n’est pas de cause criminelle.
Politique d'opinion et commentaire
À découvrir
Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.
Horizon
Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Les Galets de Natashquan vs Flatey : la battle des bicoques aux confins du monde !
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Côte-Nord vs Highlands : Duel de forêts boréales à l’ombre des pins anciens, des mythes et des légendes lugubres
Présenté par Tourisme Côte-Nord