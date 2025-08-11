Un véhicule brûle à Moisie

Par Sylvain Turcotte 11:02 AM - 11 août 2025
Un feu de véhicule dans le secteur de Moisie donne du fil à retordre aux pompiers de Sept-Îles en ce lundi matin.

La camionnette, qui se trouve dans la partie arrière d’une résidence où un homme fait de la mécanique, cause des ennuis aux intervenants.

Le problème est que le réservoir à essence est difficile à atteindre afin que les pompiers se servent de la mousse. Ils éteignent le feu « au fur à et à mesure pour ne pas que ça se propage », fait savoir le directeur Joël Sauvé.

Il indique que ce n’est pas de cause criminelle.

