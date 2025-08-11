Un été moins achalandé que prévu pour Sept-Îles

Plusieurs entreprises touristiques de Sept-Îles passent un bel été en matière d’achalandage, mais s’attendaient à plus dans le contexte des tensions commerciales avec les États-Unis et pointent du doigt la grève des traversiers.

Sous fonds de tensions commerciales avec les États-Unis, plusieurs Québécois ont choisi de passer leurs vacances dans la province.

Or, la traverse de Matane-Baie-Comeau-Godbout n’a pas effectué de traversées du 18 au 29 juillet et du 30 juillet au 3 août, en raison d’une grève, ce qui pourrait avoir ajouté de l’ombre au tableau.

« Ça se passe quand même bien, il y a beaucoup de vagues, les clients sont contents, sauf que j’ai l’impression qu’à cause des grèves des traversiers [Matane-Baie-Comeau-Godbout], il y a moins de monde qui est venu », a affirmé Frederic Dumoulin, propriétaire du SurfShack qui fête cette année ses 15 ans d’existence. « Je m’attendais à plus, vu le contexte actuel avec Trump, les Québécois voyagent moins aux États-Unis. »

L’achalandage au Musée de la Côte-Nord a connu une légère augmentation comparée à l’année dernière, mais rien de significatif.

Avec l’ajout récent de nouveaux moyens de promotion, comme la présence du Musée sur les réseaux sociaux et l’utilisation du panneau lumineux de la Ville, la nouvelle directrice générale du Musée de la Côte-Nord, Mélissa Lacroix, pensait aussi avoir plus de visiteurs.

« C’est assez similaire à l’an dernier. Il y a une légère augmentation, mais pas autant qu’on avait pensé avec ce qui se passe aux États-Unis. On se serait attendu à ce que les Québécois veuillent visiter les régions du Québec, donc forcément, qu’on aurait eu plus de monde », a fait valoir la directrice. « On a changé la procédure des visites, pour maximiser le nombre de visiteurs sur le site du Vieux-Poste de Sept-Îles. On a beaucoup de facteurs qui auraient dû augmenter le nombre de visiteurs », a-t-elle ajouté.

Mélissa Lacroix est la nouvelle directrice générale du Musée de la Côte-Nord depuis mars 2025. Photo Emilie Caron-Wart

Du côté de l’écoboutique Atikuss, la propriétaire, Josée Leblanc, est satisfaite de son été à ce jour.

« C’est une très belle saison, c’est différent des autres années. Personnellement, je connais des gens que leurs parents ont cancellés, ou leurs cousins ont cancellé leur séjour ici, de peur de rester pris à cause des traverses [Matane-Baie-Comeau-Godbout] » a-t-elle dit. « Ma saison est bonne, mais j’aurais surement pu faire plus. »

Pour sa part, l’entreprise Les Croisières Sept-Îles a eu une très belle année, presque record, selon Brigitte Lalo-Mallec, copropriétaire.

« On a du monde, ça n’a pas arrêté. On a des Européens, des Américains et beaucoup de monde de Gatineau et de Montréal. Toutes les places sont complètes cette semaine, les clients veulent faire la tournée des sept îles et c’est ce qu’on offre, donc tout le monde est content », s’est-elle réjouie.

Mme Lalo-Mallec note aussi l’apport des bateaux de croisières.

« Quand ils arrivent en ville, on est toujours complets et il y en a neuf cette année. »