Sept-Îles | Une formule parfaite pour MB Propulsion Hockey

La première édition de l’école MB Propulsion Hockey de Sept-Îles, pour les filles, a certes répondu aux attentes, avec 50 joueuses qui y ont pris part.

Mélodie Bouchard, à l’origine de l’événement en compagnie de Kimberly Vigneault, ne s’attendait pas à autant de participantes. Il y a eu 70 inscriptions.

La responsable doutait aussi sur le nombre de personnes qu’elle aurait pour assurer l’encadrement. Elles étaient une dizaine.

« Ça roule, c’est le fun. La formule sur demi-journée est parfaite », aux dires de Mélodie Bouchard, lors de l’avant-dernière journée. « On a l’attention des jeunes du début à la fin, et elles sont brûlées (quand elles terminent) », renchérit-elle.

Les hockeyeuses, divisées en deux groupes (9-12 ans – 13 – 15 ans), sont venues d’un peu partout sur la côte pour l’école qui s’est tenue du 4 au 8 août.

« Du jour 1 à aujourd’hui, les filles se sont tellement améliorées. Les jeunes ont l’air d’avoir du plaisir », mentionne Mélodie Bouchard. « Chaque fois qu’on fait un drill, elles doivent le comprendre et l’appliquer. »

La formule sur demi-journée pourrait rester pour l’an prochain. Mme Bouchard aimerait inviter une joueuse de la Ligue professionnelle de hockey féminin.

Au-delà des entraînements sur glace, les conférences offertes ont été essentielles, entre autres pour comprendre en mots les pratiques, mais aussi les autres aspects du sport, « devenir plus autonome et comprendre la game », mentionne la coresponsable.

Une conférence portait sur les débouchés du hockey féminin, encore plus nombreux avec les années.

« Nous, on n’a jamais eu ça plus jeune. Elles doivent profiter de ça », assure Mélodie Bouchard.

L’école MB Propulsion Hockey permet à Mélodie Bouchard et Kimberly Vigneault de voir le potentiel des joueuses. Les deux entraîneures seront respectivement en chef et adjointe pour la Côte-Nord aux Jeux du Québec à l’hiver 2026 du côté de Blainville.

Participante comblée

Même si elle ne joue au hockey que depuis trois ans, la Septilienne Nelly St-Gelais est une habituée des écoles de hockey. Elle a pris part à l’Académie de Port-Cartier l’an dernier, elle était de l’école Carbonneau Duchesne Dykhuis de Sept-Îles à la fin juillet et elle vivra le Camp d’été des Mini-Pionnières (Cégep de Rimouski) du 15 au 17 août.

« C’est le fun, c’est une belle opportunité pour les filles de s’améliorer, de s’amuser et d’être en groupe. C’est rare juste les filles ensemble. L’ambiance est différente », a-t-elle souligné à propos de l’école MB Propulsion Hockey.