L’école de hockey Jourdain-André-Pinette de Uashat mak Mani-utenam gagne en notoriété

L’école de hockey Jourdain-André-Pinette, chapeautée par trois anciens de Uashat mak Mani-utenam (Adam, Napessis et Yoan) qui ont évolué dans la LHJMQ, en était à une cinquième édition du 4 au 8 août. Elle continue de gagner en notoriété.

En raison de la non-disponibilité de l’aréna Mario-Vollant, les trois dirigeants se sont tournés vers la Ville de Sept-Îles et l’aréna Guy Carbonneau. Ils remercient d’ailleurs la Ville et Éric Smith pour leur collaboration.

La cinquième édition était différente, puisqu’elle se déroulait sur demi-journée.

Malgré ce changement de formule, les hockeyeurs ont été nombreux à y prendre part.

Au total, 106 jeunes étaient inscrits. « C’est beaucoup plus qu’à l’habitude, où c’est entre 80 et 90. Le prix, 100 $, a aidé à 100 %. C’est quasiment donné. C’est grâce à ITUM », souligne Adam Jourdain.

L’édition 2025 avait d’ailleurs été annoncée deux semaines avant sa tenue. Dans ce contexte, ses dirigeants s’attendaient à recevoir une soixantaine de jeunes.

« C’est un bon produit pour le prix », ajoute M. Jourdain, qui a déjà porté les couleurs des Huskies de Rouyn-Noranda.

Avec autant de jeunes, cinq groupes ont été formés au lieu de quatre. Chacun avait une séance de 75 minutes sur la glace par jour.

Ce qui est surprenant, aux dires des responsables, c’est le nombre d’allochtones qui ont pris part à l’école de la semaine dernière. Ils parlent d’un tiers d’allochtones.

« On a souvent eu 2-3 par groupes, mais là c’est cinq, six », a laissé entendre Adam Jourdain.

« C’est marqué. C’est le fun d’avoir du feedback hors communauté », a ajouté Napessis André, ancien des Voltigeurs de Drummondville et des Saguenéens de Chicoutimi.

En progression

Cinq ans après la mise sur pied de leur école, les trois hommes de hockey soulignent qu’elle va au-delà de ce qu’ils visaient.

Les responsables viennent d’ailleurs de signer une entente avec le programme hockey de l’Atanukan (école Manikanetish de Uashat). Ils apporteront un soutien aux entraîneurs avec les plans de pratiques. « C’est de donner des outils de travail aux coachs », a indiqué Napessis André. Le trio devrait venir une dizaine de fois à Uashat mak Mani-utenam.

Adam Jourdain, Napessis André et Yoan Pinette (ancien des Olympiques de Gatineau) comptaient d’ailleurs sur l’aide des entraîneurs de l’Atanukan pour l’école la semaine dernière, « pour être sur la même page. C’est important qu’ils nous voient travailler et qu’on voit comment ils travaillent sur la glace », a fait savoir M. André.

La collaboration future avec l’Atanukan découle du fait que Yoan Pinette pourra se consacrer à temps plein à l’organisation.

« Sky is the limit. On peut en prendre davantage. Le fait que Yoan soit plus présent, ça ouvre des opportunités », a mentionné Adam Jourdain.

Leur école de hockey gagne en notoriété et elle se promène dans d’autres communautés, notamment Pessamit, Ekuanitshit et Unamen Shipu sur la Côte-Nord, ainsi que Manawan et Wemotaci.

Ils voient aussi l’ampleur par le nombre d’inscriptions.

« On offre une école de qualité. On fait des exercices que les jeunes ne font pas durant l’année. Le jour un était axé sur le patin, le jour 2 sur les skills et le jour 3 sur le shooting », a mentionné M. Jourdain.

Des discussions sont en cours pour d’autres endroits, mais aussi pour que les responsables de l’Académie J.A.P. se déplacent plus d’une fois dans les communautés.