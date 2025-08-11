Le Club Nordsoc de Sept-Îles veut étirer ses saisons

La saison estivale du ballon rond tire à sa fin pour le Club Nordsoc. En fin de semaine, c’était son Mini-Mundial. La suite s’annonce prometteuse pour l’organisation septilienne de soccer.

Question de garder les adeptes du ballon rond actif, il est déjà assuré que le Club Nordsoc proposera une mini-ligue d’automne pour les U10 et U-12, une prolongation de quatre à cinq semaines, avant les activités de la saison hivernale. Ça prendra son envol le 25 août.

Le Club Nordsoc regarde même pour du parascolaire. Des discussions sont en cours pour que du soccer soit offert au secondaire à Sept-Îles. L’école Jean-du-Nord/Manikoutai et l’Institut d’enseignement de Sept-Îles auraient démontré un intérêt. « Le but, c’est d’offrir du soccer au secondaire », a indiqué le président, Yan Rivard.

Il souligne que des matchs de futsal pourraient avoir lieu avec les écoles de Baie-Comeau, Port-Cartier et Havre-Saint-Pierre.

Par ailleurs, l’organisation continue ses démarches pour une bulle, une structure qui lui permettrait d’offrir du soccer sur demi-terrain en hiver. Elle serait érigée sur le terrain synthétique. « La Ville nous a dit qu’on pouvait travailler le projet et le présenter », a fait savoir le président du Club Nordsoc.

L’installation pourrait profiter à d’autres sports. « Ça libérerait des plages (de gymnase) ailleurs », a indiqué M. Rivard. L’objectif est l’automne 2026. « On pourrait y aller avec la location avec l’option d’achat », a-t-il ajouté.

La planète au rendez-vous

Pour ce qui est du Mini-Mundial de la fin de semaine, pas moins de 47 pays y étaient, pour près de 400 jeunes… de Sept-Îles, Port-Cartier, Baie-Comeau et Havre-Saint-Pierre.

Ça se passait sur les terrains Helder Duarte (synthétique), Guillaume-Leblanc (derrière le Cégep) et de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai pour les jeunes du U4 à U16/U17. Un match Senior était également à l’horaire samedi soir.

« Ç’a très bien été, l’horaire a été respecté et le beau temps était là. On ne peut pas demander mieux », a mentionné Yan Rivard.

C’était la dernière activité de la saison estivale pour le Club Nordsoc, quoique les U8 Élites seront en tournoi à Trois-Pistoles dans les prochaines semaines et celles U10 et U12 Élites en compétition à Sainte-Anne-de-Beaupré au début septembre.

Le président se dit très satisfait de l’été 2025, avec plus d’inscriptions (près de 535 jeunes) et plus d’activités, notamment des cliniques l’après-midi et du soccer plage, « pour faire changement », a-t-il souligné.

Les inscriptions sont d’ailleurs en progression depuis trois ans. En 2021, le Club Nordsoc comptait près de 325 joueuses et joueurs. « On devrait frôler le 600 l’an prochain », a-t-il avancé.