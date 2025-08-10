Volleyball de plage | Après les provinciaux, les nationaux pour le Club jÔne de Sept-Îles

Le Club jÔne de volleyball de plage de Sept-Îles était bien représenté en fin de semaine pour les Championnats provinciaux U16 et U17. Les deux duos qui ont porté les couleurs de la Côte-Nord aux récents Jeux du Québec retrouvaient d’ailleurs plusieurs de leurs rivaux présents en Mauricie du 30 juillet au 2 août.

C’est sous la chaleur que les six équipes féminines U16 ont joué à Québec en fin de semaine, même température pour les U17 filles et gars à Sherbrooke.

Le meilleur classement revient aux deux équipes qui étaient des Jeux du Québec. Cody Cormier et Gabriel Joseph ont pris la septième place du Championnat provincial de volleyball de plage en Estrie. C’est la même position pour Jeanne Morin et Maé Lachance, à Sherbrooke.

Deuxièmes de leur groupe en préliminaire samedi, les Septiliens ont perdu leurs deux premiers affrontements de la ronde éliminatoire dimanche, dont celui contre le duo de l’Outaouais qu’ils avaient vaincu aux Jeux du Québec pour s’emparer de la cinquième place. Cody Cormier et Gabriel Joseph ont terminé leur journée en gagnant le match pour la septième position.

Le tournoi a été remporté par le duo de Richelieu-Yamaska qui avait terminé septième à Trois-Rivières il y a un peu plus d’une semaine.

Du côté de Maé Lachance et Jeanne Morin, deuxièmes en préliminaires samedi, elles sont sorties victorieuses de leur match huitième de finale, mais elles ont perdu les deux suivants, dont celui de quart de finale face aux médaillées d’argent de la région hôte, qui s’étaient classées neuvièmes aux Jeux du Québec.

Chez les U16, cinq des douze filles de Sept-Îles étaient des Jeux du Québec en volleyball intérieur à la fin juillet, soit Alexe Langevin, Laura-Lee Marcoux, Mary-Lou Gauthier, Angélique Charest et Coralie Lapierre-Métivier.

Direction Toronto

La majorité des équipes septiliennes qui ont pris part aux Championnats provinciaux du week-end se retrouveront à Sherbrooke pour s’entraîner lundi et mardi, avant de prendre la direction de Toronto mercredi pour les Championnats canadiens de volleyball de plage.

Gabriel Joseph aura comme partenaire de jeu Nicolas Tremblay. Cody Cormier et Gabriel Landry ont repris la route vers Sept-Îles. Alexe Langevin et Ève Robichaud ont fait de même.

C’est la première fois en quinze ans que le Club jÔne aura autant d’équipes aux nationaux. Il misera sur sept duos, cinq chez les filles U16, un chez les filles U17 et un chez les gars dans le U17.

Classement des équipes de Sept-Îles aux Championnats provinciaux

U16 Féminin

Alexe Langevin/Ève Robichaud : 11e sur 29

Maxim Lebrasseur/Laura-Lee Marcoux : 17e sur 29

Mary-Lou Gauthier/Malorie Sénéchal : 21e sur 29

Frédérike Tremblay/Lora-Rose Tremblay : 23e sur 29

Angélique Charest/Éloïse Déraps : 25e sur 29

Coralie Lapierre-Métivier/Naélie Richard : 28e sur 29

U17 Féminin

Maé Lachance/Jeanne Morin : 7e sur 19

U17 Masculin

Cody Cormier/Gabriel Joseph : 7e sur 17

Nicolas Tremblay/Gabriel Landry : 13e sur 17