Les 4 Chevaliers débarquent sur la Côte-Nord

Les Nord-Côtiers pourront en rire un bon coup du 14 au 16 août puisque la troupe des 4 Chevaliers va se produire à Essipit, et Pessamit.

Les 4 Chevaliers sillonnent le Québec depuis 60 ans, et divertissent l’assistance grâce à une combinaison de costumes, de personnages et de tours d’habiletés lors de leur match avec l’équipe locale.

« On est une équipe à 4 seulement, et on garde une réputation d’être presque invincible », fait savoir l’homme aux multiples chapeaux Renaud Lefort qui mène la troupe.

« Notre but, c’est aussi faire rire le monde à travers un spectacle, qui est pratiquement un spectacle d’humour sur le terrain », ajoute-t-il.

Le spectacle mélange animation, match amical et beaucoup de trick-shots, comme des frappés avec les yeux masqués et le bâton dans le dos, et même couper la balle en deux avec une scie mécanique.

Balle rapide et comédie

Renaud Lefort a côtoyé de près l’histoire des 4 Chevaliers, puisque son père a été 28 ans dans la troupe qui a cessé es activités de 2003 à 2013.

« C’est un concept qui existe depuis longtemps, et quand j’ai ramené ça à la vie, j’ai essayé de garder la même image qui nous avait été léguée », assure M. Lefort.

La troupe se rafraîchit au rythme des auditions, et l’alignement de cet été est le receveur Steve Côté, l’arrêt-court David-Philippe Dionne et le lanceur et frappeur Greg Garrity, « un des meilleurs au Canada », aux dires de Renaud Lefort.

Les 4 Chevaliers sont venus sur la Côte-Nord la dernière fois en 2018 et 2019.

Un spectacle pour tout le monde

Renaud Lefort le dit, pas besoin d’être un fan de balle pour apprécier le spectacle qui dure près de deux heures. « Il y a tout le temps un peu d’improvisation, et ça rend tout ça bien drôle. On sait comment ça commence, mais on ne sait jamais comment ça va finir », rigole-t-il.

« C’est pour ça qu’il y a des gens qui reviennent nous voir plusieurs fois par été. »

Ce dernier indique qu’il y aura également de nouveaux personnages qui feront leur apparition au spectacle de cette année.

« On essaie d’abord de créer la prestation pour les plus jeunes et, cette année, c’est mission réussie, on a vraiment réussi à monter un type de spectacle qui plaît à tout le monde », promet le chef de la troupe.

Un peu comme la pièce de théâtre Broue, les 4 Chevaliers ont su faire du chemin avec un spectacle bien rodé. « Ça fait des années que c’est ancré dans les racines du Québec, et on peut dire que ça en est la version sportive », illustre Renaud Lefort.