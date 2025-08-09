Sept-Îles | L’heure est à l’entretien annuel de la piscine et aux inscriptions

Par Sylvain Turcotte 3:11 PM - 9 août 2025
Temps de lecture :

L'entretien annuel des deux bassins du Complexe aquatique de la Ville de Sept-Îles débutera le 11 août.

La piscine du Complexe aquatique de la Ville de Sept-Îles sera fermée pour un mois. Son entretien annuel est au calendrier dès le lundi 11 août.

Les différentes activités dans les deux bassins reprendront à la mi-septembre. La date de réouverture officielle reste à déterminer.

Pour en savoir plus sur les activités : https://www.septiles.ca/fr/secteur-aquatique_233/.

Parlant de piscine, les inscriptions pour la session d’automne des cours de natation pour les 7 ans et plus, offerts par Sept-Mers, se prendront du 18 août, 9h, au 30 août, 12h.  

Pour plus d’informations : Cours de natation des Sept-Mers

