Sept-Îles | Des travaux seront réalisés sur la rue Régnault

Par Sylvain Turcotte 7:29 PM - 9 août 2025
Des travaux de réfection d'une partie de la rue Régnault sont au calendrier pour les prochaines semaines.

Une partie de la rue Régnault à Sept-Îles se refera une beauté pour les prochaines semaines.

Des travaux pour la réfection de la chaussée, entre le boulevard Laure et la rue Comeau, se dérouleront du 11 août au 9 septembre, selon ce qu’indique la Ville de Sept-Îles sur ses réseaux sociaux.

Durant cette période, la rue Régnault sera fermée à la circulation, sauf pour la circulation locale. Il sera possible de passer sur l’avenue Noël/rue Giasson.

