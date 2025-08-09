Ce qu’il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine

Vous avez perdu le fil, vous voulez être certains de ne rien avoir raté, ou vous voulez faire le plein de sujets pour votre souper entre amis du samedi soir ? On s’en occupe ! Voici ce qui a marqué la semaine sur la Côte-Nord.

Un livre révèle les intentions d’un Port-Cartois accusé de menace de tuerie dans une école

Le Port-Cartois de 23 ans, Yoan Derosby, qui fait face notamment à un chef d’accusation d’avoir proféré une menace de tuer le personnel et les étudiants d’une école secondaire était de retour devant la cour, vendredi.

Le lieu de l’ancienne Cage devient une rue animée

La construction vient de commencer pour le projet temporaire du Port de Sept-Îles au 395 avenue Arnaud.

Des capsules pour stimuler le langage des tout-petits diffusées sur la Côte-Nord

Le Collectif de développement social de la Côte-Nord lance une campagne de rediffusion des capsules « Coco Placote », une série de contenus destinés à accompagner les jeunes enfants dans leur apprentissage du langage, un mot à la fois.

L’été de tous les insectes sur la Côte-Nord et ailleurs

Difficile de relaxer sur la terrasse quand le soir tombe, parce que vous avez l’impression qu’une horde de moustiques plus gourmande que jamais vous attaque ? Vous n’avez pas tout faux, mais aucun inventaire entomologique ne le confirmera.

Droits de douane : Remabec tente une relance

D’ici quelques semaines, les droits de douane cumulés sur le bois d’œuvre devraient atteindre 34,94 %. Alors qu’une première scierie a annoncé une fermeture temporaire dans Lanaudière, Domtar maintiendra ses activités et Remabec tente une relance de ses opérations.

Dossier | Une hausse de 49 % des gardes préventives confirmée sur la Côte-Nord

Le nombre de gardes préventives appliquées sur la Côte-Nord a connu une hausse de 49 % en un an, passant de 133 en 2022-2023 à 199 en 2023-2024. C’est ce que confirme le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord, à la suite des questions formulées par le journal Le Manic.