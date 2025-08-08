Surfeurs et ukulélés : les deux font la paire à Sept-Îles

Emilie Caron-Wart 6:00 AM - 8 août 2025
Temps de lecture :

Isabelle Désy, professeure de musique Photo courtoisie

Pour fêter ses 15 ans, le SurfShack organise des activités tout au long de l’été. Vendredi, les surfeurs (ou pas) se dégourdiront les doigts avec des ukulélés. 

Le SurfShack, connu pour ses cours de surf, sera l’hôte pour cet évènement de nature, cette fois, plus musicale. 

« Le ukulélé est souvent associé à la culture du surf, si ça peut amener les surfeurs à se trouver une occupation quand il n’y a pas de vague, tant mieux », lance avec humour Isabelle Désy, professeure de musique depuis 17 ans à l’école Camille-Marcoux.

Il n’est pas nécessaire d’avoir l’instrument pour participer. Une vingtaine de ukulélés seront à disposition. 

Ayant déjà réalisé une activité similaire dans le cadre des Journées de la culture, il y a quelques années, Mme Désy est d’avis que le petit instrument à la cote à Sept-Îles.

« À Sept-Îles, il y a une forte demande pour apprendre cet instrument. Ça s’apprend très vite et très facile. Plein de gens me disent qu’ils ont des ukulélés comme décoration à la maison, mais ne sont pas capables d’en jouer », explique la professeure de musique.

Lors d’un congrès d’enseignants en milieu scolaire, il y a une dizaine d’années, Isabelle Désy a donné ce qui était à l’époque, un des rares cours de ukulélé au Québec.

« Ils ont dû me changer de classe trois fois tellement que la demande était grande », a-t-elle dit. « Maintenant, il y a trois ou quatre cours par séminaire. C’est vraiment populaire dans les écoles, puisque ce n’est pas cher, facile à apprendre et que c’est une bonne préparation pour la guitare. Quatre cordes au lieu de six, c’est vraiment facilitant », conclut Mme Désy.  

Le cours d’initiation au ukulélé sera donné au SurfShack et sera offert gratuitement, le 8 août à 16 h.

